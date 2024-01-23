Названы самые популярные курорты Казахстана

В Министерстве туризма и спорта Казахстана подготовили подборку самых популярных курортных зон Казахстана по количеству туристов в период с января по сентябрь 2023 года, передаёт BaigeNews.kz.

По данным Национального бюро статистики, в период с января по сентябрь 2023 года более 3 млн 73 тысяч человек посетили отечественные курортные зоны. Рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года увеличился на 12,6%.

Самой популярной курортной зоной за 9 месяцев 2023 года стал Алматинский горный кластер. В период с января по сентябрь прошлого года его посетили 1 млн 728 тысяч туристов.

Второе место принадлежит курортам Мангистау. Этот западный регион нашей страны посетило 299 тысяч человек.

На третьей ступени расположилась Щучинско-Боровская курортная зона – 243 тысячи туриста.

В пятерку также вошли два популярных летних мест отдыха – Алакольская курортная зона (область Абай) (204 тысячи) и Балхашская курортная зона (94 тысячи).

"С каждым годом внутренный туризма Казахстана динамически развивается. Отечественные курорты все больше пользуются популярностью не только у казахстанцев, но и у иностранных гостей. В планах министерства увеличить эти показатели за счет мер государственной поддержки. На сегодня для любого туриста одним из важных критериев выбора места отдыха является развитая инфраструктура. Работа в этом направлении будет продолжена", - сказал заместитель министра туризма и спорта Ержан Еркинбаев.

По статистическим данным, выросли и объемы оказанных услуг местами размещения курортных зон. Если с января по сентябрь 2022 года гостиницы курортных зон оказали услуги на сумму более 74 млрд тенге, то за этот же период 2023 года показатель вырос на 29 млрд тенге и составил более 103 млрд тенге.