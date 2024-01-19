Названы самые популярные авто в Казахстане

"Казахстанский автомобильный союз" назвал марки авто, которые казахстанцы покупали в 2023 году чаще всего, передаёт BaigeNews.kz.

По итогам продаж в 2023 году, первое место в десятке самых популярных брендов в Казахстане с долей рынка 23,5% закрепил за собой Hyundai (46 725 ед.; +61,9% к результатам прошлого года).

Вторую строчку с 45 807 проданными автомобилями занимает Chevrolet (+33,6%).

Kia на третьей строчке – 25 495 ед. (+76,8%). Chery – на четвертом месте (12 229 ед.; +173,9%). Toyota на пятой строчке (10 756 ед.; +11,8%). Haval занимает шестое место – 7 558 ед. (+403,9%).

На седьмом месте автомобили Jac (7 514 ед.; +122,9%). ТОП-10 наиболее успешных брендов замыкают: Changan (6 087 ед.), Jetour (3 930 ед.) и Exeed (3 884 ед.; +107%).