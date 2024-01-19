Названы самые популярные авто в Казахстане
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"Казахстанский автомобильный союз" назвал марки авто, которые казахстанцы покупали в 2023 году чаще всего, передаёт BaigeNews.kz.
По итогам продаж в 2023 году, первое место в десятке самых популярных брендов в Казахстане с долей рынка 23,5% закрепил за собой Hyundai (46 725 ед.; +61,9% к результатам прошлого года).
Вторую строчку с 45 807 проданными автомобилями занимает Chevrolet (+33,6%).
Kia на третьей строчке – 25 495 ед. (+76,8%). Chery – на четвертом месте (12 229 ед.; +173,9%). Toyota на пятой строчке (10 756 ед.; +11,8%). Haval занимает шестое место – 7 558 ед. (+403,9%).
На седьмом месте автомобили Jac (7 514 ед.; +122,9%). ТОП-10 наиболее успешных брендов замыкают: Changan (6 087 ед.), Jetour (3 930 ед.) и Exeed (3 884 ед.; +107%).
"Проблемы с поставками в прошлом - рынок переориентировался, более того продемонстрировал уверенный рост. В 2023 году серьезно расширился ассортимент и усилилась конкуренция между участниками рынка. Некоторые игроки столкнулись с затовариванием, однако планы поставок скорректированы и прогнозы на текущий год консервативнее. Аналитики ҚАО ожидают рост рынка на уровне 10–15%", - отметила президент ҚАО Анар Макашева.
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