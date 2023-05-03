Названы регионы, где живёт меньше всего получателей соцпособий по инвалидности

Численность получателей государственных социальных пособий по инвалидности в стране выросла на 2 процента за год, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Finprom.kz.

Большинство из них проживает в Туркестанской и Карагандинской областях, а также в Алматы.

В 2022 году численность получателей назначенных государственных социальных пособий по инвалидности выросла на 1,8 процента за год, до 539,1 тысячи человек. Для справки: в 2021 году в стране насчитывалось 529,9 тысячи получателей пособий — на 0,9 процента больше, чем годом ранее.

"Больше всего получателей государственных пособий ожидаемо проживало в густонаселённой Туркестанской области: 75,9 тысячи человек, минус 0,7 процента за год. Далее идут Карагандинская область (40,6 тысячи человек, минус 18,3 процента за год) и Алматы (39,2 тысячи человек, плюс 5,1 процента). Отметим, что такое заметное сокращение показателей в Карагандинской области обусловлено делением региона в середине 2022 года на Карагандинскую и Улытаускую области. Меньше всего получателей соцпособий по инвалидности насчитывалось в Улытауской, Северо-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях", - говорится в сообщении.

На начало текущего года в организациях по предоставлению специальных социальных услуг по инвалидности проживало 24,7 тысячи человек — на 3,9 процента больше, чем годом ранее. Из них 9,9 тысячи составляли женщины. Среди всех постояльцев 13 тысячи человек в законном порядке были признаны недееспособными, 1,9 тысячи человек находились на постельном режиме.

Среди проживающих в организациях по предоставлению специальных социальных услуг 6,1 тысячи человек (плюс 6,8 процента за год) составляли дети в возрасте до 17 лет. Ещё 2,5 тысячи человек (минус 0,8 процента за год) пришлось на совершеннолетнюю молодёжь в возрасте 18–29 лет. Также в подобных организациях проживали 10,5 тысячи человек в возрасте 30–58 лет и 5,6 тысячи человек старше 59 лет.

Численность лиц с инвалидностью с нарушением опорно-двигательного аппарата в таких учреждениях выросла за год на 2 процента, до 4,3 тысячи человек. В том числе 656 человек составили дети в возрасте до 7 лет, 1,5 тысячи человек — в возрасте 7–17 лет, 2,2 тысячи человек были старше 18 лет.

Среди проживающих в организациях по предоставлению специальных социальных услуг насчитывалось 19,1 тысячи человек с психическими расстройствами поведения — на 5,4 процента больше, чем годом ранее. Из них 848 человек составили дети в возрасте до 7 лет, 3 тысячи человек — в возрасте 7–17 лет, 15,3 тысячи человек — граждане в возрасте от 18 лет.

В 2022 году специальные социальные услуги были оказаны 130 тысячи человек, в том числе более 10 тысячи лиц с инвалидностью получили их в 32 государственных реабилитационных центрах страны. Однако с учётом того, что общая численность лиц с инвалидностью в республике превышает 711 тысячи человек, создание новых центров реабилитации остаётся крайне актуальным вопросом.