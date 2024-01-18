Названа причина, почему вакцина QazVac не получила одобрение от ВОЗ

Казахстанская вакцина от коронавируса QazVac не получила одобрение от ВОЗ из-за отсутствия полного цикла производства, сообщила вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова, передаёт BaigeNews.kz.

По словам Айжан Есмагамбетовой, ведомство работает над этим вопросом. Так, например, в стране завершается строительство второго комплекса, на базе которого будет готовиться биомасса для вакцины.

"Мы неоднократно говорили о том, чтобы получить одобрение от ВОЗ, нужен полный цикл производства вакцины. От производства биомассы до момента розлива и упаковки. На сегодня запущен и есть GMP-сертификат на линию розлива. И завершается строительство второго комплекса, на базе которого будет уже биомасса готовиться", - сказала Есмагамбетова в кулуарах сената.

Это позволит Казахстану получить сертификат ВОЗ не только на вакцину от коронавируса, но и на другие вакцины, добавила вице-министр.

Она подчеркнула, что строительство биофармацевтического завода – очень сложный процесс с высокими требованиями, что требует большого количества времени