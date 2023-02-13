Названа позиция Елены Рыбакиной в рейтинге WTA после вылета с турнира в Абу-Даби

Фото: пресс-служба ФТК

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила актуальную версию рейтингов спортсменок в одиночном и парном разряде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Топ-3 одиночного разряда по-прежнему составляют Ига Свёнтек из Польши, белоруска Арина Соболенко и представительница Туниса Онс Жабер.

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина осталась на десятой строчке. Юлия Путинцева поднялась на две позиции и заняла 43-е место. Напомним, что на прошлой неделе Рыбакина и Путинцева выступали на турнире Abu Dhabi Open. Обе завершили выступление на стадии четвертьфинала.

В парном разряде лидируют Катерина Синякова из Чехии, американка Коко Гауфф и еще одна чешская спортсменка Барбора Крейчикова.

Казахстанка Анна Данилина потеряла одну позицию и стала 25-й. Рыбакина опустилась на две отметки — 113-я.