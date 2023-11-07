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Назначен зампред Комитета гражданской авиации

Сегодня, 16:21
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КГА Сегодня, 16:21
Сегодня, 16:21
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Фото: КГА

Сарсен Жарылгасов назначен заместителем председателя Комитета гражданской авиации Министерства транспорта РК, передаёт BaigeNews.kz

"Жарылгасов вступил в должность в соответствии с принципом меритократии. С сентября 2019 года он являлся руководителем управления аэропортов КГА. Также работал на должностях эксперта, главного эксперта – старшего государственного авиационного инспектора управления аэропортов в Комитете гражданской авиации", - сообщили в пресс-службе КГА.

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