Назначен зампред Комитета гражданской авиации
Сегодня, 16:21
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Сегодня, 16:21Сегодня, 16:21
201Фото: КГА
Сарсен Жарылгасов назначен заместителем председателя Комитета гражданской авиации Министерства транспорта РК, передаёт BaigeNews.kz.
"Жарылгасов вступил в должность в соответствии с принципом меритократии. С сентября 2019 года он являлся руководителем управления аэропортов КГА. Также работал на должностях эксперта, главного эксперта – старшего государственного авиационного инспектора управления аэропортов в Комитете гражданской авиации", - сообщили в пресс-службе КГА.
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