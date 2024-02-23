Назначен заместитель гендиректора Авиационной администрации Казахстана
Сегодня, 21:37
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Сегодня, 21:37Сегодня, 21:37
142Фото: КГА
Заместителем генерального директора Авиационной администрации Казахстана назначена Асем Сеитова, передаёт BaigeNews.kz.
До назначения она занимала должность директора департамента экономики и тарифов РГП "Казаэронавигация".
Асем Сеитова родилась в 1981 году. В 2002 году окончила университет по специальности "Бухгалтерский уч`т и аудит", является магистром экономики.
Трудовую деятельность начала в 2002 году в Министерстве государственных доходов РК, также работала в Налоговом комитете Министерства финансов РК, АО "KazTransCom", АО "Фонд недвижимости "Самруқ – Қазына".
Более 10 лет проработала в РГП "Казаэронавигация" на различных должностях.
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