Назначен заместитель гендиректора Авиационной администрации Казахстана

Заместителем генерального директора Авиационной администрации Казахстана назначена Асем Сеитова, передаёт BaigeNews.kz.

До назначения она занимала должность директора департамента экономики и тарифов РГП "Казаэронавигация".

Асем Сеитова родилась в 1981 году. В 2002 году окончила университет по специальности "Бухгалтерский уч`т и аудит", является магистром экономики.

Трудовую деятельность начала в 2002 году в Министерстве государственных доходов РК, также работала в Налоговом комитете Министерства финансов РК, АО "KazTransCom", АО "Фонд недвижимости "Самруқ – Қазына".

Более 10 лет проработала в РГП "Казаэронавигация" на различных должностях.