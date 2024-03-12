Назначен вице-министр по ЧС в Казахстане
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Постановлением правительства Серик Туленбергенов назначен вице-министром по чрезвычайным ситуациям РК, передаёт BaigeNews.kz.
Туленбергенов родился в 1974 году в Семипалатинской области. Окончил профессионально-техническое училище, Семипалатинский финансово-экономический техникум имени Байсеитова, Казахстанско-Американский университет, Восточно-Казахстанский государственный университет имени Аманжолова.
Трудовую деятельность начал в 1995 году.
В 1997-1998 годах работал контролёром-ревизором управления при МФ РК по Семипалатинской области и Усть-Каменогорску.
С 2000 по 2009 годы трудился в частных структурах.
После был начальником отдела в акимате Восточно-Казахстанской области, замакима Риддера, руководил Управлением пассажирского транспорта и автодорог ВКО.
В 2012-2013 годах - акимом Уланского района Восточно-Казахстанской области.
В 2013-2014-м – руководитель Управления строительства, архитектуры и градостроительства акимата Восточно-Казахстанской области.
Затем работал замакима Актюбинской области, советником председателя правления НУХ "Байтерек", директором коммунального предприятия. Был депутатом маслихата Семея.
С октября 2023 года руководил Управлением энергетики и ЖКХ акимата области Абай.
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