Назначен вице-министр по ЧС в Казахстане

Постановлением правительства Серик Туленбергенов назначен вице-министром по чрезвычайным ситуациям РК, передаёт BaigeNews.kz.

Туленбергенов родился в 1974 году в Семипалатинской области. Окончил профессионально-техническое училище, Семипалатинский финансово-экономический техникум имени Байсеитова, Казахстанско-Американский университет, Восточно-Казахстанский государственный университет имени Аманжолова.

Трудовую деятельность начал в 1995 году.

В 1997-1998 годах работал контролёром-ревизором управления при МФ РК по Семипалатинской области и Усть-Каменогорску.

С 2000 по 2009 годы трудился в частных структурах.

После был начальником отдела в акимате Восточно-Казахстанской области, замакима Риддера, руководил Управлением пассажирского транспорта и автодорог ВКО.

В 2012-2013 годах - акимом Уланского района Восточно-Казахстанской области.

В 2013-2014-м – руководитель Управления строительства, архитектуры и градостроительства акимата Восточно-Казахстанской области.

Затем работал замакима Актюбинской области, советником председателя правления НУХ "Байтерек", директором коммунального предприятия. Был депутатом маслихата Семея.

С октября 2023 года руководил Управлением энергетики и ЖКХ акимата области Абай.