Назначен председатель Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК

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Куаныш Еликбаев назначен председателем Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства.

"Приказом министра торговли и интеграции РК Еликбаев Куаныш Нурланович назначен на должность председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК", - говорится в сообщении.

Куаныш Еликбаев родился в 1988 году в Костанайской области.

Окончил Казахстанско-Британский технический университет, Университет Международного Бизнеса, Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина, Дипломатическую академию Министерства иностранных дел Российской Федерации, Российский университет дружбы народов.

Трудовую деятельность он начал в 2005 году программистом-администратором сети.

С 2006 по 2007 годы работал в частных компаниях.

С 2009 по 2012 годы — ведущий специалист, главный эксперт, начальник управления, заместитель директора Департамента технического регулирования АО "Главное диспетчерское управление нефтяной и газовой промышленности" ("Информационно-аналитический центр нефти и газа").

С 2012 по 2014 годы — консультант отдела разработки технических регламентов, советник отдела методологии Департамента технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии (Москва).

С 2015 по 2016 годы — и.о. главного эксперта, главный эксперт, руководитель Управления по вопросам функционирования ЕврАзЭС и Таможенного Союза Департамента международной экономической интеграции Министерства национальной экономики РК.

В 2016 году — заместитель генерального директора в РГП "Казахстанский институт стандартизации и сертификации" Комитета технического регулирования и метрологии МИИР РК.

С 2017 по 2021 годы — заместитель директора Департамента функционирования внутренних рынков Евразийской экономической комиссии (Москва).

С января 2022 года и по настоящее время занимал должность заместителя председателя Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК.

Ранее занимавший этот пост Абенов Арман Даулетович освобождён от должности согласно поданному заявлению.