Назначен первый вице-министр торговли и интеграции РК

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Постановлением правительства Арман Шаккалиев назначен на должность первого вице-министра торговли и интеграции РК, передаёт BaigeNews.kz.

Он родился 1 декабря 1977 года в Балхаше Карагандинской области.

В 1998 году окончил Евразийский университет имени Гумилёва по специальности "Юриспруденция", в 2004-м - Карагандинский государственный университет имени Букетова по специальности "Экономика", 2014-м - в Костанайском инженерно-экономическом университете имени Дулатова получил квалификацию бакалавра техники и технологий.

В 2019 году в Дипломатической академии МИД России ему присуждена степень магистра экономики.

Член-корреспондент Международной инженерной академии.

Трудовой путь начал в Агентстве по реорганизации и ликвидации несостоятельных должников.

В разные годы занимал руководящие должности в министерствах финансов, экономики и бюджетного планирования. Также был директором Казахстанского института стандартизации и сертификации​, директором департамента технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии, председателем Комитета технического регулирования и метрологии в Министерстве по инвестициям и развитию и Министерстве по торговле и интеграции Республики Казахстан.

6 ноября 2020 года Решением Высшего Евразийского экономического совета назначен членом Коллегии (министром) по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК.