Назначен новый вице-министр культуры и информации РК
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Постановлением правительства Казахстана Ербол Аликулов назначен вице-министром культуры и информации, передаёт BaigeNews.kz.
Он родился 1 января 1974 года в посёлке Кировский Южно-Казахстанской области. Окончил Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби по специальностям психолог-практик, преподаватель психологии и бакалавр юриспруденции. Кандидат экономических наук, тема диссертации: "Развитие распределительных логистических систем в топливно-энергетическом комплексе Республики Казахстан".
Работал замдиректора издательства "Кәусар-бұлақ" республиканского благотворительного фонда им. Б. Момышулы, директором рекламно-полиграфической компании ТОО "Асфар", главным специалистом отдела развития рыночных отношений в аппарате акима Турксибского района Алматы, замакима Алмалинского района Алматы, акимом Жетысуского района Алматы, руководителем аппарата акима Алматы.
Руководил КГУ "Управление занятости и социальных программ Алматы", был госинспектором администрации президента РК, замакима Карагандинской области по вопросам социальной сферы, внутренней политики и общественного развития, руководителеим аппарата Министерства культуры и информации РК.
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