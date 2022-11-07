Назначен начальник Службы международно-правового сотрудничества

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Им стал старший советник юстиции Артур Ермекович Ластаев.

Приказом Генерального Прокурора на должность начальника вновь образованной Службы международно-правового сотрудничества назначен старший советник юстиции Артур Ермекович Ластаев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на генеральную прокуратуру РК.

Артур Ластаев родился в 1983 году. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности "международное право".

Службу начал в 2006 году с должности помощника прокурора Бостандыкского района прокуратуры г. Алматы. Свыше пяти лет проработал в центральном аппарате Генеральной прокуратуры, возглавлял отдел Департамента по надзору за законностью в социально-экономической сфере.

С января 2016 года был представителем Генеральной прокуратуры – советником постпредства Республики Казахстан при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве. С июля 2018 года являлся представителем Генеральной прокуратуры в Европе - советником Посольства Казахстана в Швейцарии.