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sputnik.kz Сегодня, 14:30
82
Фото: sputnik.kz

Назначен начальник Службы международно-правового сотрудничества

Им стал старший советник юстиции Артур Ермекович Ластаев.

Приказом Генерального Прокурора на должность начальника вновь образованной Службы международно-правового сотрудничества назначен старший советник юстиции Артур Ермекович Ластаев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на генеральную прокуратуру РК.

Артур Ластаев родился в 1983 году. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности "международное право".
Службу начал в 2006 году с должности помощника прокурора Бостандыкского района прокуратуры г. Алматы. Свыше пяти лет проработал в центральном аппарате Генеральной прокуратуры, возглавлял отдел Департамента по надзору за законностью в социально-экономической сфере.
С января 2016 года был представителем Генеральной прокуратуры – советником постпредства Республики Казахстан при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве. С июля 2018 года являлся представителем Генеральной прокуратуры в Европе - советником Посольства Казахстана в Швейцарии.

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#прокуратура #право #назначение
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:30
82
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