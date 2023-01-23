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academy-gp.kz Сегодня, 12:03
247
Сегодня, 12:03
247
Фото: academy-gp.kz

Назначен глава судебной администрации РК

Касым-Жомарт Токаев назначил руководителя Судебной администрации Республики Казахстан, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду. 

"Распоряжением главы государства Ахметзакиров Наиль Рафисович назначен руководителем Судебной администрации Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Ахметзакирову 40 лет, уроженец ВКО. В разные годы работал в районной и областной прокуратуре региона.

С 2009 по 2015 годы занимал руководящие должности в Генеральной прокуратуре. Работал в Верховном суде. Имеет 17 юбилейных и ведомственных медалей, почётные грамоты. 

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#Акорда #назначение
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:03
247
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