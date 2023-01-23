Назначен глава судебной администрации РК

Фото: academy-gp.kz

Касым-Жомарт Токаев назначил руководителя Судебной администрации Республики Казахстан, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Распоряжением главы государства Ахметзакиров Наиль Рафисович назначен руководителем Судебной администрации Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Ахметзакирову 40 лет, уроженец ВКО. В разные годы работал в районной и областной прокуратуре региона.

С 2009 по 2015 годы занимал руководящие должности в Генеральной прокуратуре. Работал в Верховном суде. Имеет 17 юбилейных и ведомственных медалей, почётные грамоты.