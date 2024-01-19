Назначен генеральный директор ТОО "МАЭК"

Сегодня, 19 января, аким Мангистауской области Нурлан Ногаев представил коллективу предприятия нового генерального директора ТОО "МАЭК", сообщает пресс-служба акима Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

Новым генеральным директором предприятия стал Кайрат Рахимов, ранее занимавший должность председателя правления АО "Казахстанский оператор рынка электроэнергии и мощности".



Кайрат Рахимов в разные годы окончил Карагандинский государственный технический университет, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза и Сеульский Национальный университет по специальностям "инженер-электрик", "юриспруденция", и "магистр инженерии".



Трудовой путь начал в 2006 году электромонтером в ТОО "Караганда-Жарык".



С 2007 по 2008 год работал ведущим специалистом отдела регулирования государственной монополии и анализа Управления Агентства РК по регулированию естественных монополий по Карагандинской области.



С 2008 по 2009 год эксперт по вопросам технического регулирования Управления тарифного, технического регулированию и методологии Департамента по регулированию в сфере электро и теплоэнергетики Агентства РК по регулированию естественных монополий.



С 2009 по 2010 год главный эксперт Управления координации государственной политики в области энергосбережения, энергоэффективности и возобновляемых источников энергии Департамента энергосбережения, энергоэффективности и возобновляемых источников энергии Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК.



С 2010 по 2015 год главный эксперт, начальник управления Департамента развития электроэнергетики и угольной промышленности Министерства индустрии и новых технологий, Министерства энергетики РК.



С 2015 по 2018 год заместитель директора Департамента электроэнергетики и угольной промышленности Министерства энергетики РК.



С 2018 по 2020 год директор Департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики РК.



С 2020 по 2021 год вице-министр Министерства энергетики РК.



С 2022 год по сегодняшний день работал председателем правления АО "Казахстанский оператор рынка электроэнергии и мощности".