Назначен аким Актобе

Фото: primeminister.kz

Акимом Актобе назначен Мурат Журебеков. Его кандидатура согласована с администрацией президента и маслихатом города, передаёт BaigeNews.kz.

Глава региона представил акима активу города.



Мурату Журебекову 44 года. Он выпускник Актюбинского государственного университета имени Жубанова, Казахстанского института менеджмента, экономики и прогнозирования, университета Strathclyde (Глазго, Шотландия). В 2013 году окончил Гарвардскую школу бизнеса (Бостон, США), в 2019 году - Казахстанско-Британский технический университет.

Трудовую деятельность начал в 2001 году ведущим специалистом управления проектами ЗАО "КазТрансГаз". В последующие годы занимал различные руководящие должности в ЗАО "КазТрансГаз", "Интергаз Центральная Азия", национальной компании "КазМунайГаз".

С декабря 2019 года до назначения акимом Актобе занимал должность первого вице-министра энергетики РК.