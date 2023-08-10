  • 10 Августа, 03:05
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Найдено неизученное произведение писателя Жусипбека Аймауытова

Сегодня, 02:27
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qalamger.kz Сегодня, 02:27
Сегодня, 02:27
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Фото: qalamger.kz

Государственный советник РК Ерлан Карин провёл заседание комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

На заседании рассмотрены результаты научной и издательской деятельности, изучены материалы по проводимым архивным изысканиям, представлена информация о работе электронного портала гсударственной комиссии.

Также заслушан отчёт о текущей деятельности региональных комиссий, рассмотрен ход реализации проектов по подготовке их научных сборников.

Кроме того, в рамках заседания члены госкомиссии представили обнаруженное при изучении архивов произведение "Әзір өлмеймін" ("Тез өлмен"), автором которого указан писатель и поэт Жусипбек Аймауытов. Оно было обнаружено в ходе научно-изыскательской работы архива президента. Директор архива президента А. Мустафина рассказала об обстоятельствах обнаружения произведения и проведённом анализе. Документ еще предстоит изучить филологам и литературоведам.

По итогам заседания даны поручения, направленные на продолжение научно-исследовательской деятельности, систематизацию издания материалов региональных комиссий, обеспечение работы по оцифровке и рассекречиванию материалов закрытых фондов.

Жусипбек Аймауытов — основоположник драмы и романа на казахском языке, учёный, просветитель, педагог и психолог. Он был членом партии "Алаш", членом народного совета правительства Алаш-Орды.

Он автор блестящих переводов на казахский язык произведений Александра Пушкина, Льва Толстого, Максима Горького, Мопассана, Шекспира, Гюго, Тагора и др. авторов. Именно Жусупбек Аймауытов заложил научную основу художественного перевода в казахской литературе — статья "Аударма туралы" ("О переводе") была написана им ещё в 1925 году.

Жусипбек Аймауытов был обвинён в контрреволюционной деятельности, осуждён коллегией ОГПУ и расстрелян 21 апреля 1930 года в Москве в возрасте 41 года. Творческое наследие Аймауытова в течение многих десятилетий было под запретом и только 4 ноября 1988 года Верховный суд Казахстана полностью реабилитировал писателя ввиду отсутствия в его действиях состава преступления.

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