Найдено неизученное произведение писателя Жусипбека Аймауытова

Государственный советник РК Ерлан Карин провёл заседание комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

На заседании рассмотрены результаты научной и издательской деятельности, изучены материалы по проводимым архивным изысканиям, представлена информация о работе электронного портала гсударственной комиссии.

Также заслушан отчёт о текущей деятельности региональных комиссий, рассмотрен ход реализации проектов по подготовке их научных сборников.

Кроме того, в рамках заседания члены госкомиссии представили обнаруженное при изучении архивов произведение "Әзір өлмеймін" ("Тез өлмен"), автором которого указан писатель и поэт Жусипбек Аймауытов. Оно было обнаружено в ходе научно-изыскательской работы архива президента. Директор архива президента А. Мустафина рассказала об обстоятельствах обнаружения произведения и проведённом анализе. Документ еще предстоит изучить филологам и литературоведам.

По итогам заседания даны поручения, направленные на продолжение научно-исследовательской деятельности, систематизацию издания материалов региональных комиссий, обеспечение работы по оцифровке и рассекречиванию материалов закрытых фондов.

Жусипбек Аймауытов — основоположник драмы и романа на казахском языке, учёный, просветитель, педагог и психолог. Он был членом партии "Алаш", членом народного совета правительства Алаш-Орды.

Он автор блестящих переводов на казахский язык произведений Александра Пушкина, Льва Толстого, Максима Горького, Мопассана, Шекспира, Гюго, Тагора и др. авторов. Именно Жусупбек Аймауытов заложил научную основу художественного перевода в казахской литературе — статья "Аударма туралы" ("О переводе") была написана им ещё в 1925 году.

Жусипбек Аймауытов был обвинён в контрреволюционной деятельности, осуждён коллегией ОГПУ и расстрелян 21 апреля 1930 года в Москве в возрасте 41 года. Творческое наследие Аймауытова в течение многих десятилетий было под запретом и только 4 ноября 1988 года Верховный суд Казахстана полностью реабилитировал писателя ввиду отсутствия в его действиях состава преступления.