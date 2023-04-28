Нацпарки страны станут доступнее для лиц с ограниченными возможностями

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Министр труда и соцзащиты населения Тамара Дуйсенова провела встречу с постоянным представителем программы развития ООН в Казахстане Катаржиной Вавьерниа ,передаёт BaigeNews.kz. Они обсудили текущее и дальнейшее сотрудничество в рамках совместного проекта "Повышение эффективности и доступности программ социальной защиты и активации для социально-уязвимых групп населения" на 2021-2023 годы.

"По итогам встречи Тамара Дуйсенова подписала трехстороннее заявление о намерениях между министерствами труда и социальной защиты населения, экологии и природных ресурсов и ПРООН, реализация которого расширит доступ для лиц с инвалидностью при посещении национальных парков Казахстана", - говорится в сообщении.

В начале встречи Тамара Дуйсенова поздравила Катаржину Вавьерниа с назначением постоянным представителем ПРООН в Казахстане и отметила важность многолетнего конструктивного сотрудничества.

"На протяжении нескольких лет при участии и поддержке ПРООН министерством реализованы четыре крупных совместных проекта, направленных на решение проблем бедности, совершенствование системы социальной защиты лиц с инвалидностью и внедрение специальных социальных услуг. Одним из важных направлений социальной политики нашего государства является обеспечение прав и защита лиц с инвалидностью. При поддержке ПРООН были проведены работы по ратификации и имплементации норм конвенции ООН о правах инвалидов, реализации Национального плана по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью, по разработке и внедрению портала социальных услуг и многие другие инициативы. 26 апреля на пленарном заседании мажилиса парламента РК принят законопроект по ратификации факультативного протокола к конвенции ООН о правах инвалидов", – сказала министр.

Глава МТСЗН также отметила важность реализации совместного проекта "Повышение эффективности и доступности программ социальной защиты и активации для социально-уязвимых групп населения" на 2021-2023 годы и активное сотрудничество с ПРООН по разработке проектов Цифровой карты семьи и Социального кодекса РК.

"С 1 января этого года внедрена Цифровая карта семьи, которая обеспечит казахстанцам равный доступ к системе государственной поддержки и станет инструментом для определения среднесрочных и долгосрочных задач и направлений социальной политики. 20 апреля глава государства подписал новый Социальный кодекс, основной задачей которого является создание единой правовой основы для улучшения качества жизни граждан", – проинформировала Тамара Дуйсенова.

В свою очередь, Катаржина Вавьерниа отметила результативность совместно реализуемых проектов и выразила готовность к дальнейшему плодотворному двухстороннему сотрудничеству.

В завершение встречи Тамара Дуйсенова подписала трехстороннее заявление о намерениях сотрудничества между МТСЗН, МЭПР и ПРООН по продвижению инклюзивных подходов в развитии туристкой деятельности национальных парков с учетом потребностей лиц с инвалидностью. Его реализация расширит доступ для людей с особыми потребностями при посещении национальных парков Казахстана.