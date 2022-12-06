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  • Нацкомпания устраивает концерты российским звездам за госденьги? На выпад ответили в Kazakh Tourism
instagram.com/kazakhtourism_official Сегодня, 16:24
216
Сегодня, 16:24
216
Фото: instagram.com/kazakhtourism_official

Нацкомпания устраивает концерты российским звездам за госденьги? На выпад ответили в Kazakh Tourism

В Сети обсуждают поведение фестиваля Aktau Comedy Fest и целесообразность выделения на него 21,9 миллиона тенге. В Нацкомпании Kazakh Tourism прокомментировали траты из бюджета, передаёт BaigeNews.kz.

Информация появилась в Telegram-канале Protenge с громким заголовком: "Нацкомпания Kazakh Tourism организовала концерт российскому комику за 21,9 млн тенге?" Авторы сообщили, что пару дней назад в Rixos Aktau прошёл концерт Сергея Орлова и казахстанских стендаперов.

"У нас есть основания полагать, что это юмористическое шоу и есть концерт казахстанских стендаперов с хедлайнером из России Сергеем Орловым. У нас вопрос к Kazakh Tourism и Министерству культуры: вы действительно заплатили больше 20 миллионов тенге за этот концерт? Если это в самом деле так, то получается, теперь нацкомпания устраивает концерты российским звездам за госденьги?" - говорилось в сообщении.

В компании Kazakh Tourism ответили на вопросы.

В заявлении говорится, что фестиваль прошёл 2-3 декабря в рамках программы развития событийного туризма в Мангистауской области.

"Информация о том, что нацкомпания Kazakh Tourism организовала концерт российскому артисту за 21,9 миллиона тенге, является недостоверной. Aktau Comedy Fest – это не концерт российского стендапера, а фестиваль с участием казахстанских стендап-артистов, где выступили участники проекта Salem Stand Up – Аманжан Махметов, Аубакир Емилбай, Кайрат Рамазан, Даурен Тугисов, Дамир Нурсеитов и Руслан Адилгереев. В ходе двухдневного фестиваля состоялись также выступления двух стендап-артистов, популярных в странах СНГ. В первый день – Андрей Айрапетов, а во второй день выступил Сергей Орлов. Вход на Aktau Comedy Fest был абсолютно бесплатным по предварительной регистрации. За два дня концерт посетили порядка 1000 жителей и гостей города Актау", - сообщили в пресс-службе компании.

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#Kazakh Tourism #комик #культура #фестиваль #Актау
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:24
216
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