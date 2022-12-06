Нацкомпания устраивает концерты российским звездам за госденьги? На выпад ответили в Kazakh Tourism

Фото: instagram.com/kazakhtourism_official

В Сети обсуждают поведение фестиваля Aktau Comedy Fest и целесообразность выделения на него 21,9 миллиона тенге. В Нацкомпании Kazakh Tourism прокомментировали траты из бюджета, передаёт BaigeNews.kz.

Информация появилась в Telegram-канале Protenge с громким заголовком: "Нацкомпания Kazakh Tourism организовала концерт российскому комику за 21,9 млн тенге?" Авторы сообщили, что пару дней назад в Rixos Aktau прошёл концерт Сергея Орлова и казахстанских стендаперов.

"У нас есть основания полагать, что это юмористическое шоу и есть концерт казахстанских стендаперов с хедлайнером из России Сергеем Орловым. У нас вопрос к Kazakh Tourism и Министерству культуры: вы действительно заплатили больше 20 миллионов тенге за этот концерт? Если это в самом деле так, то получается, теперь нацкомпания устраивает концерты российским звездам за госденьги?" - говорилось в сообщении.

В компании Kazakh Tourism ответили на вопросы.

В заявлении говорится, что фестиваль прошёл 2-3 декабря в рамках программы развития событийного туризма в Мангистауской области.