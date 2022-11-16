Нацбанк выпустил коллекционные монеты в честь Жамбыла Жабаева

Фото: nationalbank.kz

Национальный Банк Казахстана сообщил о начале продаж коллекционных монет JAMBYL. 175 JYL из серии "Выдающиеся события и люди", передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу регулятора. Продажи начнутся 17 ноября 2022 года.

Сообщается, что реализация монет будет осуществляться через интернет-магазин НБК на платформе Нацбанка.

"Коллекционные монеты JAMBYL. 175 JYL изготовлены из сплава мельхиор МН 25, номиналом 100 тенге, массой 15 граммов, диаметром 33 мм, качеством изготовления brilliant uncirculated, тиражом 15 000 штук. На аверсе монет в центральной части изображен герб Республики Казахстан. Слева и справа от герба расположены элементы национального орнамента. По окружности – надпись QAZAQSTAN ULTTYQ BANKI • NATIONAL BANK OF KAZAKHSTAN. В нижней части – надпись 100 TEŃGE, обозначающая номинал монеты. На реверсе монет размещено портретное изображение Жамбыла Жабаева, по центру – строки из стихотворения "Артықша туған азамат". По окружности монеты надписи JAMBYL и QAZAQ HALYQ AQYNY", - говорится в описании монет.

Коллекционные монеты JAMBYL. 175 JYL обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках Казахстана. Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.