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1zoom.ru Сегодня, 10:29
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Сегодня, 10:29
241
Фото: 1zoom.ru

Нацбанк напомнил о штрафе за отказ принимать банкноты номиналом 200 тенге

В Национальном банке Казахстана напомнили об административной ответственности за отказ принимать банкноты номиналом 200 тенге, передаёт BaigeNews.kz.

С напоминанием банк выступил из-за поступающих обращений по отказу в приёме банкнот, указав, что они являются законным платёжным средством и обязательны к приёму по всем видам платежей на всей территории Казахстана.

"Отказ в приёме по нарицательной стоимости банкнот и монет национальной валюты, находящихся в обращении на территории Республики Казахстан, которые являются законным платёжным средством, влечёт административную ответственность, предусмотренную статьей 206 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях", - сообщили в Нацбанке. 

Финрегулятор также отметил, что в обращение не выпускаются новые банкноты номиналом 200 тенге. Находящиеся в обращении банкноты данного номинала не имеют срока завершения хождения, и изымаются по мере их естественного износа и замещаются монетами номиналом 200 тенге. 

С подобной жалобой граждане могут обратиться в филиал Нацбанка или по номеру 1477.

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Сегодня, 10:29
241
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