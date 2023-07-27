Нацбанк напомнил о штрафе за отказ принимать банкноты номиналом 200 тенге

Фото: 1zoom.ru

В Национальном банке Казахстана напомнили об административной ответственности за отказ принимать банкноты номиналом 200 тенге, передаёт BaigeNews.kz.

С напоминанием банк выступил из-за поступающих обращений по отказу в приёме банкнот, указав, что они являются законным платёжным средством и обязательны к приёму по всем видам платежей на всей территории Казахстана.

"Отказ в приёме по нарицательной стоимости банкнот и монет национальной валюты, находящихся в обращении на территории Республики Казахстан, которые являются законным платёжным средством, влечёт административную ответственность, предусмотренную статьей 206 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях", - сообщили в Нацбанке.

Финрегулятор также отметил, что в обращение не выпускаются новые банкноты номиналом 200 тенге. Находящиеся в обращении банкноты данного номинала не имеют срока завершения хождения, и изымаются по мере их естественного износа и замещаются монетами номиналом 200 тенге.

С подобной жалобой граждане могут обратиться в филиал Нацбанка или по номеру 1477.