Насколько успешны политические реформы в Казахстане? Мнения экспертов

Фото: BaigeNews.kz/ Данира Искакова

На Центрально-Азиатском форуме в столице эксперты поделились мнениями о том, насколько успешны сегодня политические реформы в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

Председатель Конституционного суда Эльвира Азимова отметила, что в рамках законодательных изменений был создан Конституционный суд, начавший свою работу в начале текущего года. По её словам, этот институт стал воплощением принципов верховенства права, защиты Конституции и прав человека.

"С одной стороны, этот принцип всегда присутствовал не только в правовых документах, но и в основных уставах договорных документов международных и региональных организаций. Другой вопрос - как страна видит возможность реализации этого принципа как во внутренней политике, так и во внешней. Поэтому с этой точки зрения, создание данного института даёт возможность не только дополнительной защиты для граждан, Конституционный суд - это реальная трансформация органа конституционного контроля, в который раньше обращались только субъекты власти. Сегодня обращаются и граждане, уполномоченный по правам человека и генеральный прокурор. Действительно, это дополнительный механизм защиты прав", - сказала Эльвира Азимова.

По её мнению, это позволяет обществу влиять на правовые реформы.

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, в свою очередь, назвал одним из ключевых аспектов реформ - изменение системы контроля.

"Я буквально последние 3-4 года являюсь ответственным за некоторые из реформ. Я вижу, как система противовесов сейчас меняется у нас в стране. Есть ключевые аспекты реформ, которые касались непосредственно законодательства. Те выборы, которые у нас проходили за последние 30 лет, были достаточно открытыми. Шесть партий участвовали в парламентских выборах. Но всё таки композитная составляющая Парламента сейчас поменялась. До выборов я понимал, что шла вертикальная система контроля, но сейчас она более многовекторная. У нас есть партии, которые находятся в довольно серьезной оппозиционной позиции. Есть некоторые исполнительный органы, которые сейчас в меньшем контроле", - отметил глава министерства.

Это свидетельствует о том, система противовесов в стране становится более сбалансированной, заключил Нурбек.

Напомним, в столице проходит Центрально-Азиатский Форум на тему безопасности и сотрудничества в регионе.







