Наши в Швейцарии: как казахстанские школьники выиграли Всемирный чемпионат по робототехнике

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Казахстан стал единственной страной, которая получила сразу три высших награды: за самый высокий балл, за поддержку развития движения и за технические навыки робота.

Наши юные соотечественники в возрасте от 15 до 17 лет победили на престижных соревнованиях FIRST GLOBAL CHALLENGE, которые прошли в Швейцарии. Они не только победили, но и набрали самое большое количество очков среди 180 стран. Своими впечатлениями от победы ребята поделились с корреспондентом BaigeNews.kz. —

Кто принес победу стране?

Турганбек Маргулан — 17-летний парень, который с детства увлекался робототехникой. В возрасте 13 лет он поступил в одну из лучших школ Казахстана и получил стопроцентный грант, как и другие ребята из его команды. Большая мотивация, которая помогала ему упорно идти к цели — это желание стать инженером-робототехником в своей школе. Маргулан уже участвовал во многих различных соревнованиях, таких как WRO, VEX Robotics Competition и FIRST Tech Challenge в качестве капитана, строителя роботов, дизайнера и SMM. Кроме личной цели у юноши есть и глобальная цель — помочь людям по всему миру в борьбе с голодом и нищетой, внести свой вклад в сферу робототехники, которая позволит человечеству переключить свое внимание на актуальные социальные проблемы, а не на технические.

Абылкасым Ерасыл — искатель приключений, самый молодой член команды. Ерасыл всегда уверенно пробует что-то новое. Именно так он попал в робототехнику и стал строителем и водителем команды. Со страстью и любовью к инженерному делу ему удаётся выкладываться на полную. Он делает то, что ему нравится больше всего, а это всегда приносит свои плоды. Желание учиться, другими словами, любопытство - еще одна характерная черта молодого робототехника. В свободное время он читает научные статьи, исследования и книги, которые его интересуют. Цель Ерасыла — приносить пользу людям, изобретая новые технологии, которые когда-нибудь понадобятся миру.

Бисенгали Жанторе, один из самых опытных членов команды, преуспевает в хаотичной обстановке соревнований. Сохраняя хладнокровие даже в самых тяжелых ситуациях, он способен эффективно противостоять неожиданным стратегиям. Кроме того, Жанторе использует свои знания в области программирования роботов, чтобы добавить различные функции, улучшающие качество жизни водителя, поскольку он понимает важность контроллеров благодаря своему интересу к игровому дизайну. В будущем Жанторе надеется помочь другим студентам найти свой путь в робототехнике.

Исмагилова Дария — ученица 11 класса, которая любит развиваться в области технологий, участвуя в различных конкурсах по проектной деятельности. Как главный инженер по эксплуатации, чтобы хорошо выполнять свою работу, она вникает в каждый процесс проектирования, сборки и программирования робота. В этом сезоне FGC Дария взяла на себя ответственность и делать все возможное, чтобы сохранять спокойствие в матчах и не подводить команду. Дария видит важность робототехники в жизни школьников, поскольку робототехника помогла ей развить технические и коммуникативные навыки, быть более открытой ко всему и завести друзей по всему миру. В будущем она хочет повысить уровень робототехники на родине.

Халменов Ельнур — будучи самым старшим членом команды, Эльнур обладает лидерскими навыками и энергией для работы. Он всегда находит наилучшие строительные решения и может работать много часов подряд. На соревнованиях миссия Эльнура состоит в том, чтобы помогать гонщику и противостоять стрессу и давлению во время матча. В свободное время он любит читать мангу и играть в ритм-игры. Его любимая цитата: "Если это работает, то оставьте все как есть".

Корреспонденту BaigeNews.kz команда и руководитель Фонда рассказали о своем роботе, соревнованиях и секрете успеха.

— Как собиралась команда?

— В сентябре этого года был национальный этап, в котором приняли участие 600 учеников со всего Казахстана. Мы выиграли в этом этапе и получили путевку на мировой этап. Что касается нашей команды - мы дружим на протяжении нескольких лет и не первый раз участвуем в соревнованиях вместе.

— Ключевые навыки, необходимые для победы в подобных соревнованиях?

— Это командный вид спорта, поэтому здесь помимо известных навыков инженерии, математики и программирования, важны навыки коммуникации, problem-solving, медиа грамотности, инициативности, креативности и коллаборации.

— Каждый ли может этому научиться?

— Конечно, образовательная программа FIRST нацелена на то, чтобы дети уже с детского сада были вовлечены в STEM. Главное выбрать правильный метод донесения знаний.

— Какой была подготовка к соревнованиям FIRST GLOBAL CHALLENGE?

— Мы 3 месяца готовились к Национальному этапу, и месяц после своей победы улучшали своего робота, учли все нюансы, за что получили отдельную награду от жюри за технические навыки робота.

— Как проходили соревнования?

— Соревнования были очень напряженными, мы старались удерживать за собой первую строчку рейтинга на протяжении всех трёх дней. Таким образом, мы не проиграли ни один матч и трижды обновили свой собственный рекорд. Так как на соревновании мы участвуем не только как страны, но и как альянсы, мы помогали также слабым командам из неразвитых стран, которые методом случайного отбора попадали к нам в альянс. И поэтому мы работали сразу за несколько команд. Самое интересное, что твой союзник в следующей игре мог оказаться на противоположном поле. Времени на передышку не было от слова совсем.

— Расскажите, что запомнилось больше всего на этих соревнованиях?

— Запомнились игры в финале, так как туда собрались самые сильные команды и каждая игра была по-особенному запоминающейся.

— Какие были главные трудности?

— Трудностей с нашими роботом и командой не было, так как мы очень усиленно готовились к соревнованиям дома. Трудности были уже с другими командами-альянсами: необходимо было чинить роботов, строить тактику и стратегию совместно а другими командами

— Почему вы решили участвовать?

— Мы участвуем в соревнованиях по робототехнике уже много лет, и решение участвовать в FIRST Global было принято сразу же. Мы влюблены в сферу STEM и подобные спортивные состязания для нас как глоток свежего воздуха и возможность прокачаться.

— Какие планы на будущее?

— Ближайшие планы — с отличием закончить школу и продолжать заниматься робототехникой, улучшать свои навыки и знания, участвовать в соревнованиях. Если говорить о более далёком будущем, то мы планируем изучать machine-learning в сильнейшем зарубежном вузе и вернуться на родину, чтобы применять все свои знания на практике.

Резюмируя сказанное ребятами, руководитель Фонда Асылбек Мурзахметов отметил, что образовательная робототехника в школах Казахстана развита очень сильно. Инфраструктурно мы входим в топ-10 стран. За последние восемь лет правительство Казахстана проделало большую работу по оснащению кабинетов по робототехнике. У школьников есть все возможности для изучения роботехники. Но, к сожалению, многое оборудование, которое было закуплено в последние годы, лежит во многих школах нетронутым из-за отсутствия квалифицированных кадров. Фонд частично решает эту проблему: специалисты выезжают в посёлки, помогают учителям из регионов участвовать на местных соревнованиях. Пободные мероприятия способствуют мотивации для школ открывать оборудование и начинать его использовать.