Нарушения были, но программа была эффективной: Балаева о "Рухани жангыру"

Благодаря программе "Рухани жангыру" новый импульс получили сферы внутреннего туризма, археологии, истории, краеведения, литературы и государственного языка. Об этом на пресс-конференции в СЦК заявила министр культуры и информации Аида Балаева, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Аида Балаева считает, что не смотря на возможные нарушения, программа "Рухани жангыру" была эффективной.

"Возможно где-то были нарушения, но в целом сказать, что программа "Рухани жангыру" была неэффективной, я не могу. Поскольку была секретарём национальной комиссии по реализации программы "Рухани жангыру". И сегодня я чётко могу сказать, что благодаря программе "Рухани жангыру" у нас действительно взяли новое направление, новый импульс сферы археологии, истории, краеведение", - сказала министр.

В качестве примера министр привела проект "Сакральная карта", который был реализован в рамках программы "Рухани жангыру".

"Мы в пандемийные годы были готовы к развитию внутреннего туризма. Поскольку благодаря этой программе мы отремонтировали дорогу в сакральные места, провели реконструкции музеев", - отметила Балаева.

Также, по её словам, благодаря программе "Туган жер" за счёт спонсорских средств построены тысячи социальных объектов, в том числе культурных, образовательных, спортивных.

Благодаря проекту популизации казахстанской культуры зарубежом казахские произведения прозы и поэзии были переведены на шесть языков мира.

На государственный язык переведены учебники, по которым занимаются в ведущих вузах мира. Это, как отметила министр, способствовало обновлению и улучшению качества образовательных услуг в казахстанских вузах.

Благодаря программе "Рухани жангыру" кабельные операторы страны начали показывать каналы Nickelodeon и TiJi на казахском языке.

Также Аида Балаева прокомментировала информацию о том, что одна из мечетей в столице якобы построена в честь ее матери.