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polisia.kz Вчера, 18:08
472
Вчера, 18:08
472
Фото: polisia.kz

Наркотики необычным способом передали в колонию в Шымкенте

Остросюжетная история разыгралась у ограждения колонии в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

22 декабря около 18:00 при патрулировании прилегающей территории учреждения максимальной безопасности охрана заметила летающий над забором дрон с нитями, к которым привязаны два свёртка. В какой-то момент аппарат стало раскачивать, его крыло перерезало нити, и свёртки упали на землю.  

Перехватить “курьера” сотрудникам не удалось, оставив посылку, он вернулся к владельцу. 

В колонию вызвали следственно-оперативную группу. В свёртках обнаружили вещество зелёного цвета растительного происхождения со специфическим запахом. Его направили на экспертизу. 

В это же время оперативники заметили машину, где находился оператор дрона. При помощи камер ЦОУ маршрут её передвижения отследили. И водитель, и оператор дрона дали признательные показания. 

В квартире владельца аппарата изъяли два дрона и комплектующее оборудование.

Досудебное расследование возбуждено по части 1 статьи 297 УК РК. Злоумышленникам грозит от пяти до 10 лет лишения свободы.

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#наркотики #колония #Шымкент
BaigeNews.kz
Вчера, 18:08
472
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