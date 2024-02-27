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Наркотики на 3 млн тенге изъяли у иностранца в Акмолинской области

Сегодня, 11:54
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 11:54
Сегодня, 11:54
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Фото: polisia.kz

Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности в городе Кокшетау пресечена незаконная деятельность гражданина Республики Таджикистан, подозреваемого в сбыте запрещенных веществ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщили в полиции, иностранец прибыл на территорию Казахстана с целью трудоустройства, однако, как выяснилось позже, главной целью было распространение наркотиков не только на территории Акмолинского региона, но и соседних областей.

"При задержании, оперативники обнаружили и изъяли у дилера целлофановый пакет в форме кирпича весом более 965 гр.

Экспертиза показала, что изъятое вещество является наркотическим средством гашиш, а стоимость такого “кирпича” – более трех миллионов тенге", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело. На период следствия фигурант водворен в изолятор временного содержания.

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