Наркодилера с крупной партией кокаина задержали в Астане
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Крупную партию кокаина изъяли полицейские в Астане. 33-летний мужчина признался, что “работал” в интернет-магазине, занимаясь складированием, фасовкой и распространением наркотиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности задержан водитель автомашины Haval, у которого при личном обыске из кармана куртки изъяты 30 полиэтиленовых свертков с порошкообразным веществом. При обыске автомашины сотрудники обнаружили еще 76 таких свертков", - говорится в сообщении.
По месту жительства подозреваемого обнаружен тайник с наркотическими веществами. Полицейские обнаружили весы, пакеты ziplock, изоленты и наркотики.
"Согласно акту исследования, установлено, что изъятые наркотические вещества – 43 гр кокаина, 600 гр мефедрона и 100 гр альфа-PVP", - добавили в полиции.
По факту незаконного изготовления, переработки, приобретения, хранения, перевозки наркотических средств в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Задержанный водворен в ИВС.
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