Надбавки к зарплате и творческие отпуска – в мажилисе приняли новый закон о науке

Мажилисмены приняли поправки в закон о науке и образовании, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Так, в рамках нового закона предусмотрено введение новой надбавки для учёных.

"В настоящее время наши учёные, работающие в научно-исследовательских институтах или университетах, получают ежемесячную надбавку к заработной плате только за свои учёные степени, такие как доктор PhD, доктор наук, кандидат наук. Теперь им предлагают доплатить надбавку к зарплате за такие ученые звания, как профессор или доцент", - сообщил депутат Асхат Аймагамбетов.

К примеру, доктор PhD, кандидат наук сейчас получает надбавку к ежемесячной заработной плате за данную учёную степень в размере 62 тысяч тенге, а теперь начнёт получать ещё 30 тысяч тенге надбавки к учёному званию доцента, то есть в общей сложности 92 тысяч тенге в качестве дополнительной надбавки к ежемесячной заработной плате.

Доктор наук в настоящее время получает надбавку в размере 130 тысяч тенге. После принятия этого закона он получит дополнительно ещё 60 тысяч тенге за звание профессора, в общей сложности дополнительно надбавку к зарплате в размере 190 тысяч тенге.

Вместе с тем в законе предусмотрен ещё один механизм поддержки научно-педагогических работников в виде права получения творческого отпуска. За рубежом это именуется как "Sabbatical".

"Здесь мы предлагаем дать такую возможность нашим научно-педагогическим работникам, тем, у кого есть непрерывный стаж научно-педагогической работы в данной организации не менее пяти лет. В таком случае он может подать заявление руководству своего учебного заведения и попросить творческий отпуск до одного года с сохранением среднемесячной зарплаты ежемесячно за счёт организации. Срок отпуска будет до года. Кому-то могут дать 7 месяцев, 8 месяцев или 1 год", - пояснил Аймагамбетов.

По мнению разработчиков закона, это нужно для того, чтобы работники могли завершить свою научно-исследовательскую работу либо написать и выпустить свой научный труд, монографию или статью в рецензируемых международных издательствах, или же, например, провести полевые исследования. Это творческий отпуск для того, чтобы он мог заняться наукой, завершить свою монографию или написать статью.