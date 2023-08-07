Начался приём документов в вузы для обладателей грантов
Сегодня, 14:35
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Сегодня, 14:35Сегодня, 14:35
118Фото: "Хабар 24"
С сегодняшнего дня обладатели грантов могут подать документы в вузы, передаёт BaigeNews.kz.
Приём для всех абитуриентов будет осуществляться до 25 августа включительно.
"Для зачисления на обучение в отечественные вузы абитуриентам необходимо предоставить удостоверение личности, фото размером 3×4, аттестат о среднем образовании или диплом для выпускников организаций ТиПО, медицинскую справку по форме № 075/у, приписное свидетельство из военкомата для юношей, электронное свидетельство о присуждении образовательного гранта (при наличии). Также другие подтверждающие документы по льготным категориям", - рассказали в министерстве науки и высшего образования РК.
Напомним, что приемные комиссии вузов начали свою работу 20 июня.
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