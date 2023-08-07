Начался приём документов в вузы для обладателей грантов

С сегодняшнего дня обладатели грантов могут подать документы в вузы, передаёт BaigeNews.kz.

Приём для всех абитуриентов будет осуществляться до 25 августа включительно.

"Для зачисления на обучение в отечественные вузы абитуриентам необходимо предоставить удостоверение личности, фото размером 3×4, аттестат о среднем образовании или диплом для выпускников организаций ТиПО, медицинскую справку по форме № 075/у, приписное свидетельство из военкомата для юношей, электронное свидетельство о присуждении образовательного гранта (при наличии). Также другие подтверждающие документы по льготным категориям", - рассказали в министерстве науки и высшего образования РК.