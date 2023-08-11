Начался приём документов для участия в конкурсе грантов в магистратуру
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В Казахстане начался приём документов для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов в магистратуру. Он будет проходить до 20 августа (включительно) через приёмные комиссии вузов, в том числе, через виртуальные комиссии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МНВО.
В комплексном тестировании приняли участие более 40 тысяч человек. Из них пороговый балл набрали 41 процент поступающих или более 16 тысяч человек. Они смогут участвовать в конкурсе грантов.
Образовательные гранты для обучения в магистратуре присуждаются на конкурсной основе по результатам комплексного тестирования.
Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:
- копия удостоверения личности;
- документ о высшем образовании (диплом и приложение);
- сертификат КТ и международные сертификаты, подтверждающие владение иностранным языком (при наличии).
Медицинскую справку по форме 075/у нужно предоставить в вуз при поступлении.
При подаче заявления поступающий может указать одну группу образовательных программ и три высших учебных заведения.
Поступающие в магистратуру могут претендовать на 13 тысяч государственных образовательных грантов.
Списки обладателей образовательного гранта в магистратуру будут опубликованы до 26 августа на официальном сайте и в социальных сетях МНВО РК.
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