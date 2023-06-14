- Заслуженного тренера РК по боксу подозревают в изнасиловании падчерицы 21:34 90
- Торегали Тореали арестовали на 20 суток и лишили прав 21:14 184
- Начальников управлений полиции назначили в пяти городах Казахстана 21:01 324
- Как бизнесмену из Германии мешал работать департамент госдоходов в Актобе 20:35 298
- Инвестиции в Казахстан на 8,3 млрд долларов привлёк МФЦА 20:02 306
- Огромную опухоль на лице удалили мужчине в Алматы 19:55 382
- Токаев подписал изменения в соглашение о свободных экономических зонах на территории Таможенного союза 19:31 376
- Футбольные ворота упали на подростка в Актау 19:20 279
- BaigeNews Live: Пленарное заседание мажилиса 18:59 359
- Токаеву доложили о расследовании уголовного дела по факту пожара в области Абай 18:51 379
- История одной закупки: "скандальная" реконструкция в центре Петропавловска 18:49 304
- Был агрессивен, пытался скрыться и повредил машину - подробности задержания Торегали Тореали 18:36 1046
- Первый в мире беспилотный паром запустили в Швеции 18:15 374
- "В богатом недрами Казахстане кредиты под 16,75%" - депутат возмутился высокими ставками по банковским займам 18:09 374
- Как и на что тратят миллиарды из госбюджета футбольные клубы Казахстана 18:00 355
- Тушение пожара ведут на четырёх участках в области Абай 17:48 361
- Скопление автомобилей на границе Казахстана с Россией прокомментировал КНБ 17:40 423
- Сроки легализации иностранных авто могут продлить в стране 17:31 471
- Ежегодно у 500-600 детей выявляют рак в Казахстане – депутат 17:16 403
- GGG отказался от всех титулов чемпиона мира 16:50 932
- Пустующее здание сельской школы в Алматинской области вернут государству 16:42 454
- Вопрос о незаконно выведенных активах КазНАИУ поднял депутат 16:36 522
- Мощный взрыв прогремел на заводе в Ташкенте 16:21 478
- В Алматинской области в сфере МСБ занято свыше 223 тысяч человек 16:08 503
- Даниял Ахметов лишится кресла: нового акима ВКО назначат 16 июня 16:04 991
- Трогательные кадры спасения лисёнка в сгоревшем лесу в области Абай опубликовали в Сети 15:52 571
- Выявили ВИЧ у пациентов: три случая подтвердились, больницу Алматы проверяют 15:18 985
- Толкнувший иностранку полицейский в Алматы уволен 14:53 722
- Закон по возврату незаконно выведенных средств приняли в мажилисе 14:38 676
- "Почему люди поехали тушить пожар на личных машинах?" - в мажилисе обсудили помощь пожарным 14:35 583
- В Туркменистане студенток обязали носить длинные косы определенной длины и толщины 14:31 532
- 30 миллионов отдали сельчане мошеннику за обещание льготных кредитов 14:30 372
- Уголовное дело о побеге Серика Кудебаева направили в суд 14:02 452
- Пятилетнюю девочку изнасиловали в ВКО 13:40 1602
- Возгорание борта "Эйр Астана" в Алматы: происшествие прокомментировали в КГА 13:33 682
- Погибшего в лесу тракториста Сергея Архипова не внесли в число жертв пожара 13:30 512
- У пятерых пациентов выявили ВИЧ в больнице Алматы 13:19 1324
- Рассматриваем три причины пожара в области Абай - Генпрокуратура допускает версию о поджоге 12:50 757
- До 1,7 млрд тенге выросли долги по алиментам в Караганде из-за бездействия судоисполнителей 12:38 419
- Экс-глава МЧС Юрий Ильин и министр экологии будут допрошены - Генпрокуратура 12:31 627
- Пожары в Абайской области: Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту халатности должностных лиц 12:25 417
- Похищенное в ходе январских событий оружие нашли в Жетісу 12:23 459
- Сайгаки продолжают съедать и вытаптывать пастбища в ЗКО – местные жители 12:00 1287
- Нефть незаконно добывали на закрытом месторождении в Актюбинской области 11:57 454
- Зверская расправа в Алматинской области: инвалида убили за 2 млн тенге 11:45 775
- Курс рубля к тенге ослаб до минимума с марта 2022 года 11:39 440
- Нацфонд - детям. На что нельзя будет потратить накопления, рассказали в мажилисе 11:34 587
- Рекомендации Минпросвещения по дистанционке признали незаконными - АЗРК 11:14 493
- Пожарным не удается приблизиться к горящей скважине в Мангистауской области 10:59 528
- Казахстан запретил импорт российского авиатоплива 10:31 636
- Спецоперация в курортной зоне Бурабай: УБОП задержал банду вымогателей 10:15 623
- Телефонные мошенники обманули костанайских пенсионеров на 40 миллионов тенге 09:50 510
- Нового акима назначили в Бородулихинском районе, где бушуют пожары 09:15 543
- Информацию о распространении холерной палочки в воде опровергли казахстанские врачи 09:09 454
- Круглосуточно охранять леса от огня будут в Павлодарской области 08:55 490
- Казахстан выиграл чемпионат Азии по велоспорту 08:22 589
- Сын первого президента Узбекистана подал иск о наследстве 07:50 871
- 137 раз нарушил скоростной режим водитель из Кокшетау 06:21 584
- Ряд сёл переименуют в Жетысуской области 05:13 727
- В Астане закроют ряд улиц из-за ремонта дорог 04:35 599
- Известных вайнеров могут отправить на пять лет в колонию-поселение 03:44 744
- Популярный мессенджер перестанет работать на русском языке 02:55 1231
- В Астане мужчину осудили за смерть трёхлетнего ребёнка сожительницы 01:40 665
- 19 новых туробъектов появятся в Имантау-Шалкарской курортной зоне 00:19 620
- Угрозы населённым пунктам нет — глава МЧС о пожаре в области Абай 13.06.2023 631
- Казахстанских предпринимателей отправили на бизнес-стажировку в Японию 13.06.2023 827
- Автобус с пассажирами врезался в столб в Шымкенте 13.06.2023 657
- Опубликована шкала перевода баллов IELTS и TOEFL в баллы ЕНТ 13.06.2023 702
- Казахстанский анимационный фильм признали лучшим на фестивале в Индии 13.06.2023 647
- Автобус с детьми загорелся в Уральске: водитель ездил без страховки и техосмотра 13.06.2023 788
- Экспорт товаров из Казахстана в ЕАЭС вырос на 47 процентов 13.06.2023 598
- Стала известна причина смерти потерявшегося тракториста при пожаре в области Абай 13.06.2023 1403
- Казахстан не может получить статус страны свободной от ящура 13.06.2023 556
- Как не стать жертвой пластического хирурга, рассказали эксперты 13.06.2023 680
- Школьники из Караганды и Шымкента стали призёрами чемпионата мира по робототехнике 13.06.2023 1380
- О состоянии фауны при лесном пожаре в области Абай сообщили в Минэкологии 13.06.2023 776
- Токаев выразил соболезнования семье Димаша Кудайбергена 13.06.2023 2067
- Топ проблем у казахстанцев за рубежом назвали в МИД 13.06.2023 784
- "Доходит до увольнений и разводов". Почему казахстанцы боятся витилиго 13.06.2023 887
- Направлявшийся в Актау самолёт экстренно сел в Самаре 13.06.2023 720
- LOADING...
Начальников управлений полиции назначили в пяти городах Казахстана
В МВД рассмотрели кандидатов на должности начальников городских управлений полиции, передаёт BaigeNews.kz.
Приказом министра на должность начальника УП Тараза назначен Канат Сматов.
Управление полиции в Уральске возглавил Аскар Абдрахманов. До этого он занимал должность начальника Управления по противодействию наркопреступности ДП Западно-Казахстанской области.
Булат Иманов будет руководить управлением в Костанае. Он ранее возглавлял полицию Рудного. На освободившееся место назначен Аманжол Байзаков, работавший замначальника Управления местной полицейской службы ДП Костанайской области.
Начальником управления полиции Аркалыка стал Орал Баймурзин, прежде работавший замначальника Управления местной полицейской службы ДП Костанайской области.
-
Trend news
- Торегали Тореали арестовали на 20 суток и лишили прав 21:14 112
- Был агрессивен, пытался скрыться и повредил машину - подробности задержания Торегали Тореали 18:36 986
- Ежегодно у 500-600 детей выявляют рак в Казахстане – депутат 17:16 392
- GGG отказался от всех титулов чемпиона мира 16:50 923
- У пятерых пациентов выявили ВИЧ в больнице Алматы 13:19 1314
- Экс-глава МЧС Юрий Ильин и министр экологии будут допрошены - Генпрокуратура 12:31 622
- Нацфонд - детям. На что нельзя будет потратить накопления, рассказали в мажилисе 11:34 584
- Казахстан запретил импорт российского авиатоплива 10:31 633
- МИД не подтвердил стрельбу с участием казахстанца на Пхукете 13.06.2023 777
- Обкуренный пенсионер на Porsche Cayenne катался по Усть-Каменогорску 13.06.2023 3361
- "Укол для похудения". Почему препарат для диабетиков вдруг стал популярен среди инстаблогеров с лишним весом 13.06.2023 982
- Умер дедушка Димаша Кудайбергена 13.06.2023 3611
- Из СИЗО в Сарыагаше сбежал подозреваемый 12.06.2023 1844
- Полное безобразие: Президент отреагировал на быстрый ремонт дорог к его приезду 11.06.2023 1658
- В Атырау полицейские не позволили мужчине прыгнуть с пятого этажа 10.06.2023 1198
- Трое мужчин пытались продать львят из зоопарка Караганды 10.06.2023 975
- Массовой дракой закончился турнир по кулачным боям в Казахстане 10.06.2023 1907
- Таксист избил и ограбил пассажира в Астане 09.06.2023 1594
- 14 работников лесничеств в области Абай перестали выходить на связь 09.06.2023 2136
- Женщина с ребёнком выпали из окна 12 этажа и разбились насмерть 09.06.2023 3123
- Соседи пытались остановить алматинца, который молотком забил собаку до смерти 09.06.2023 1389
- "Эйр Астану" оштрафовали за чрезмерно дорогостоящие билеты 09.06.2023 1350
- Кошмарили бизнесмена: группу вымогатетелей задержали в Алматы 09.06.2023 1509
- Акула съела мужчину на популярном пляже в Хургаде 08.06.2023 47326
- Студенток колледжей вовлекала в проституцию жительница Костаная 08.06.2023 1727
- С криками "Воды-воды" астанчане перекрыли дорогу в столице 08.06.2023 2662
- Самокатчикам запретили кататься в самых популярных местах Алматы 08.06.2023 2198
- Массовое отравление "Мистером Сидр" в России: такой напиток в Казахстан не ввозили 08.06.2023 2199
- Президент Казахстана призвал другие страны поддержать Международный фонд спасения Арала 08.06.2023 1616
- 39 человек получили солнечный удар из-за невыносимой жары в Акмолинской области 08.06.2023 1736
- Депутат призвал отказаться от казахстанского гражданства тех, кто собрался участвовать в чужой войне 07.06.2023 3497
- Антикор задержал Нуржана Альтаева 07.06.2023 1675
- Президент вызвал в Акорду акима Астаны из-за ситуации с водой в столице 07.06.2023 2997
- Волос пророка Мухаммеда привезли в Петропавловск для вызова дождя 07.06.2023 1724
- Взрыв в Астане - ДЧС прокомментировал произошедшее 07.06.2023 3042
- Ковёр чуть не убил покупательницу в магазине Актобе 07.06.2023 2285
- Около 10 трлн тенге потерял бюджет Казахстана из-за неучтенных налоговых льгот 07.06.2023 2129
- Минивэн с детьми расплющило от удара с фурой в Костанайской области 06.06.2023 2354
- Попросила "забрать" Петропавловск в Россию: казахстанка получила 3 года за шутку в Сети 06.06.2023 4082
- Пожар пытаются потушить в столичном ЖК - людей эвакуировали 06.06.2023 3160
- Видео с избиением младших курсантов военной школы Семея появилось в Сети 06.06.2023 3443
- "Астанчане ходят в туалет по расписанию": Алтай Кульгинов ответил на претензию 06.06.2023 2853
- В Казахстане планируют запретить выезд школьников за рубеж без приказа Минпросвещения 06.06.2023 3720
- "Ярлыки вешать мне не надо" - экс-аким Астаны о прозвище "Кульгинов - 20%" 06.06.2023 8234
- Ещё один казахстанец утонул в Таиланде - МИД 05.06.2023 2749
- "Работает китайский сотовый оператор" - депутат предложил установить киберщит на границах Казахстана 05.06.2023 2166
- Lexus и клинику в Боровом конфисковали у гражданки США 05.06.2023 2390
- Полицейский случайно застрелил коллегу в здании ДП Алматы 05.06.2023 3771
- Скончался казахстанец, впавший в кому после купания в Таиланде 04.06.2023 3736
- Жители Аксу на лодке врезались в кустарник. Пострадала женщина 04.06.2023 2231
- Тренер по боксу спас девочку из реки с сильным течением в Алматы 04.06.2023 2568
- Спасал невесту: стали известны подробности о впавшем в кому казахстанце в Таиланде 04.06.2023 4808
- Ударило током в фонтане: о состоянии трёхлетней жительницы Аксу рассказали врачи 04.06.2023 2501
- Родные впавшего в кому казахстанца просят доставить его санавиацией из Таиланда 04.06.2023 3011
- Подробности истории с пострадавшими детьми в фонтане Аксу: малышей спас полицейский 03.06.2023 2733
- Трёхлетняя девочка попала в реанимацию после купания в фонтане в Павлодарской области 03.06.2023 2598
- Бородатая женщина бросила вызов врачам и родила ребёнка 03.06.2023 5156
- Елена Рыбакина заболела и снялась с "Ролан Гаррос" 03.06.2023 2593
- Бывших следователя и начальника дознания в Шымкенте подозревают в мошенничестве 03.06.2023 2642
- Семью с ребёнком-аутистом не пустили на рейс в Турцию. В КГА отреагировали на инцидент 03.06.2023 2672
- СМИ заявили о задержании замдиректора рынка "Алтын Орда" 03.06.2023 3780
- "Облил жену кипятком, выбросил ребенка с 6 этажа". На что идут казахстанцы из-за азартных игр 02.06.2023 5240
- Трансгендер и распространитель порнографии Хилми приехал в Казахстан 02.06.2023 3937
- Взрыв в оружейном магазине Костаная: суд вынес приговор 02.06.2023 2679
- Топоры, кастеты, яд - какие запрещенные предметы изъяли у пассажиров в аэропорту Астаны 02.06.2023 2835
- Токаев показал квартиру в Алматы, в которой жил 01.06.2023 3694
- "Плохо побрился или забыл имя сотрудников" - полицейский издевался над заключёнными в ВКО и снимал это на камеру 01.06.2023 2711
- Служба госохраны теперь не будет отвечать за безопасность Назарбаева 01.06.2023 3220
- В самолете священника обнаружили 290 килограммов каннабиса 31.05.2023 4243
- "Если муж загулял, терпи" - популярный шоумен дал совет замужним казахстанкам 31.05.2023 4075
- В Казахстане готовятся рассекретить материалы политических репрессий ХХ века 31.05.2023 3301
- "Я не знаю, как сбежал Кудебаев" - в КНБ предложили журналистам самим выяснить, как сбежал генерал-майор 31.05.2023 2924
- Лесбиянка, вышедшая с ЛГБТ флагом к мавзолею, обратилась с просьбой к СМИ 31.05.2023 8184
- Сотрудница энергоснабжающей компании 4 года собирала деньги с сельчан за свет и тратила их на себя 31.05.2023 2330
- Директора школы уволили после видеообращения учеников в Астане 30.05.2023 5582
- Уголовное преследование за публичное оскорбление Елбасы хотят отменить в Казахстане 30.05.2023 6873
- В каких регионах Казахстана от СПИДа умирают чаще, сообщили в Минздраве 30.05.2023 2853
- Бывший депутат Бекболат Тлеухан спел на свадьбе 30.05.2023 3932
- Москву впервые атаковали беспилотники. Жителей эвакуировали 30.05.2023 3863
- "Его прокляли девушки" - причину серьёзного заболевания Мейрамбека Беспаева назвали его близкие 30.05.2023 12915
-
- Инвестиции в Казахстан на 8,3 млрд долларов привлёк МФЦА 20:02 298
- Токаев подписал изменения в соглашение о свободных экономических зонах на территории Таможенного союза 19:31 369
- Токаеву доложили о расследовании уголовного дела по факту пожара в области Абай 18:51 370
- Президент Узбекистана позвонил Токаеву 12.06.2023 763
- Токаев назначил уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения 12.06.2023 952
- Аружан Саин освободили от должности детского омбудсмена 12.06.2023 1704
- 14 погибших работников лесничества посмертно отмечены орденом "Құрмет" 11.06.2023 980
- Президент подписал документ об объявлении общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 1094
- Токаев побеседовал со спасателями и волонтёрами 11.06.2023 913
- Президент объявил выговор акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву 11.06.2023 1303
- Вы понимаете, что погибло 14 человек? — Токаев прервал доклад вице-министра по ЧС 11.06.2023 2563
- Родным погибших назначат пособия, помогут с устройством детей в детские сады и вузы — Президент 11.06.2023 1110
- Президент объявил 12 июня Днём общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 2121
- Токаев на вертолёте проинспектировал пострадавшую от пожаров область Абай 11.06.2023 1159
- Токаев прилетел в область Абай, где бушуют лесные пожары 11.06.2023 1157
- Из жизни ушёл без преувеличения большой человек: Смаилов выразил соболезнования родным Сапарбаева 10.06.2023 1290
- Токаев назначил нового главу МЧС 10.06.2023 2107
- Тушение крупного пожара в области Абай обсудили в Правительстве 10.06.2023 1167
- Токаева пригласили в Пакистан 10.06.2023 1368
- Юрий Ильин освобождён от должности главы МЧС 10.06.2023 2465
- Токаев выразил соболезнования родным Бердибека Сапарбаева 10.06.2023 1301
- Токаев отложил визит во Вьетнам из-за ситуации с пожаром в области Абай 09.06.2023 1569
- Глобальный центр цифровой торговли углеродом хотят создать на базе МФЦА 09.06.2023 1052
- Взаимодействие Total Energies с Казахстаном обсудил Токаев с главой компании 09.06.2023 1273
- Токаев принял известного экономиста Нуриэля Рубини 09.06.2023 1115
- Казахстан готов увеличивать экспорт сельхозпродукции в ЕС - Токаев 09.06.2023 1308
- Токаеву рассказали о строительстве крупнейшего исследовательского центра в Шымкенте 08.06.2023 5969
- Токаев оценил усилия Дэвида Ливингстона в деле цифровой трансформации финансового сектора Казахстана 08.06.2023 2035
- Токаев поздравил Антонеллу Бассани с назначением вице-президентом Всемирного банка 08.06.2023 1155
- Финансирование казахстанских проектов обсудил Токаев с главой Азиатского банка развития 08.06.2023 1313
- Токаев обсудил строительство завода на Карачаганаке с исполнительным директором Eni S.p.A. 08.06.2023 1512
- "Рост цифровизации оказывает кардинальное влияние на экономику" - президент Казахстана 08.06.2023 1345
- Токаев встретился с президентом ЕБРР 08.06.2023 1396
- "Глобальная система должна работать для всех, а не для избранных" - Токаев открыл Форум "Астана" 08.06.2023 1644
- Токаев принял в Акорде директора-распорядителя Международного валютного фонда 08.06.2023 1556
- Алтая Кульгинова сняли с поста заместителя премьера Казахстана 08.06.2023 4177
- Казахстан готов увеличить экспорт в Катар порядка 60 видов продукции - Токаев 07.06.2023 1914
- Президент вызвал в Акорду акима Астаны из-за ситуации с водой в столице 07.06.2023 2997
- Токаев принял в Акорде омбудсмена по правам человека 06.06.2023 1986
- Токаев принял в Акорде главу парламентской Ассамблеи ОБСЕ 06.06.2023 1953
- Институт Центрально-Азиатского сотрудничества появится в Казахстане 05.06.2023 2556
- Токаев подписал закон об обмене сведениями кредитных историй в ЕАЭС 05.06.2023 2030
- Онкоцентр, вузы и занятость на селе: о чём рассказали Кульгинову в ВКО 04.06.2023 2255
- Мечеть Султана Бейбарса открылась в Египте 04.06.2023 2251
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём госсимволов 04.06.2023 2376
- Президент Казахстана участвует в церемонии инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана 03.06.2023 2546
- Токаев прибыл в Турцию с рабочим визитом 03.06.2023 2488
- Токаев выразил соболезнования премьер-министру Индии 03.06.2023 2030
- Смаилов встретился с вице-президентом Еврокомиссии 03.06.2023 2066
- Опубликовано совместное пресс-коммюнике глав государств Центральной Азии и президента Европейского Совета 02.06.2023 2210
- Мы выступаем за то, чтобы Центральная Азия была ареалом мира и прогресса - Токаев 02.06.2023 2027
- Токаев: готовы предоставить преференции для разработки более 60 месторождений драгметаллов 02.06.2023 1685
- Казахстан к 2060 году должен достигнуть углеродной нейтральности - глава государства 02.06.2023 1866
- Казахстан ежегодно экспортирует 5 млн тонн зерновых и 1,5 млн тонн муки - Токаев 02.06.2023 2099
- Европейский Союз является крупнейшим торговым партнёром Казахстана - Токаев 02.06.2023 2287
- Президенты Казахстана и Кыргызстана встретились в Чолпон-Ате 02.06.2023 2417
- Токаев прибыл в Кыргызстан 02.06.2023 2535
- Назначены вице-министры экологии Казахстана 01.06.2023 2429
- Токаев заявил о важности открытия высокотехнологичных медцентров в Казахстане 01.06.2023 2787
- Эрдоган пригласил Токаева в Анкару 01.06.2023 2873
- Токаев показал квартиру в Алматы, в которой жил 01.06.2023 3694
- Казахстан и Корея придерживаются общих позиций по международным вопросам - Токаев 01.06.2023 3202
- Токаев посетил Центр инновационного творчества школьников в Алматы 01.06.2023 3121
- В Казахстане готовятся рассекретить материалы политических репрессий ХХ века 31.05.2023 3301
- Токаев сегодня встретится с иностранными послами 30.05.2023 2298
- О чём говорил Токаев на встрече с представителями общественности СКО 29.05.2023 2202
- Без науки Казахстан не сможет дальше развиваться - Токаев 29.05.2023 2641
- Токаев ознакомился с работой фабрики по производству бумажной продукции в СКО 29.05.2023 2807
- Акорда опубликовала график рабочих мероприятий Токаева на этой неделе 29.05.2023 2351
- Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана 27.05.2023 2329
- Токаев пригласил компании из ОАЭ активно участвовать в совместных проектах 26.05.2023 3300
- Казахстан готов стать центром развития евразийской промышленной кооперации - президент 25.05.2023 2993
- Сотрудничество в рамках ЕАЭС показывает положительную динамику - Токаев 25.05.2023 3533
- Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 25.05.2023 2705
- Токаев: мерило успеха экономической интеграции – не количество договоров, а новые рабочие места 24.05.2023 2598
- Мы формируем новый транспортный каркас Евразии - Токаев 24.05.2023 3175
- Токаев встретился с Путиным в Зарядье 24.05.2023 4063
- Политические репрессии: результаты научных проектов представили в Акорде 24.05.2023 5057
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву 24.05.2023 3470
- Токаев подписал Закон, связанный с таможенными пошлинами 24.05.2023 2766