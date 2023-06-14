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polisia.kz Сегодня, 21:01
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Сегодня, 21:01
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Фото: polisia.kz

Начальников управлений полиции назначили в пяти городах Казахстана

В МВД рассмотрели кандидатов на должности начальников городских управлений полиции, передаёт BaigeNews.kz.

Приказом министра на должность начальника УП Тараза назначен Канат Сматов.

Управление полиции в Уральске возглавил Аскар Абдрахманов. До этого он занимал должность начальника Управления по противодействию наркопреступности ДП Западно-Казахстанской области.

Булат Иманов будет руководить управлением в Костанае. Он ранее возглавлял полицию Рудного. На освободившееся место назначен Аманжол Байзаков, работавший замначальника Управления местной полицейской службы ДП Костанайской области.

Начальником управления полиции Аркалыка стал Орал Баймурзин, прежде работавший замначальника Управления местной полицейской службы ДП Костанайской области.

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Сегодня, 21:01
327
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