Началась пандемия кошачьего коронавируса

Фото: Pixabay.com

Мировые СМИ сообщают о том, что Кипр становится "островом мертвых кошек": вспышка кошачьего коронавируса унесла 300 тысяч жизней четвероногих, то есть каждую третью кошку на острове, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МK.ru

Вирус может распространиться и на другие страны (есть свидетельства таких случаев в Израиле и Турции). Эксперты предупреждают, что жертвы будут колоссальными. Вирус уже добрался до Израиля и вот-вот придет в Британию.

С января от кошачьего инфекционного перитонита (FIPV), вызванного штаммом коронавируса, погибали как бродячие, так и домашние кошки. Местные ветеринары сообщают о тревожном росте случаев заболевания FIPV, который начался в столице Кипра Никосии в январе и распространился по всему острову в течение трех-четырех месяцев.

Профессор Даниель Ганн-Мур, специалист по кошачьей медицине из Эдинбургского университета, заявил газете Telegraph, что вспышка такого масштаба "когда не наблюдалась" и что все чаще поступают сообщения о трупах кошек на улицах, а также подозрения, что это может быть новый, более смертельный штамм FIPV. По данным кипрских зоозащитников, на Кипре погибло не менее 300 000 кошек (численность кошачьих на острове оценивается примерно в миллион особей). Но при таком количестве бездомных животных, живущих на Кипре, диагностировать и документировать каждую инфекцию практически невозможно.

Местные ветеринарные врачи призывают правительство обеспечить кошек лечением и проводить их вакцинацию. Но пока некоторые котовладельцы покупают своим и бездомным котикам лекарства за свой счет — на Кипре даже появился черный рынок дешевых нелицензионных препаратов.