На территории предприятия в Атырау вспыхнул огонь

На территории ТОО "Petro Export" вспыхнуло масло, пожарные больше часа тушили возгорание, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Атырауской области.

"19 января в 15:19 часов поступило сообщение о том, что идет дым возле резервуара, расположенного в одном из учреждении по адресу:Атырау, ул. З. Кабдолова. По прибытию пожарных подразделении было установлено, что произошло возгорание остатков масла на территории ТОО "Petro Export" в 2 резервуарах (каждые по 400 кубов) и на прилегающей части площадью около 64 квадратных метров. В тушении пожара были задействованы 19 сотрудников и 6 единиц техники Департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области и ТОО "Семсер – Өрт сөндіруші".Пожар локализован в 16:38 часов и ликвидирован в 17:41 часов", - сообщили в ДЧС региона.