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Лента новостей

МЧС РК Сегодня, 02:41
186
Сегодня, 02:41
186
Фото: МЧС РК

На территории предприятия в Атырау вспыхнул огонь

На территории ТОО "Petro Export" вспыхнуло масло, пожарные больше часа тушили возгорание, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Атырауской области.

"19 января  в 15:19 часов поступило сообщение о том, что идет дым возле резервуара, расположенного в одном из учреждении по адресу:Атырау, ул. З. Кабдолова. По прибытию пожарных подразделении было установлено, что произошло возгорание остатков масла на территории ТОО "Petro Export" в 2 резервуарах (каждые по 400 кубов) и на прилегающей части площадью около 64 квадратных метров. В тушении пожара были задействованы 19 сотрудников и 6 единиц техники Департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области и ТОО "Семсер – Өрт сөндіруші".Пожар локализован в 16:38 часов и ликвидирован в 17:41 часов", - сообщили в ДЧС региона.

Причины возгорания выясняются, в результате пожара никто не пострадал.

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#Пожар #маслозавод #спасатели
BaigeNews.kz
Сегодня, 02:41
186
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