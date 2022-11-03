На сутки остановили работу восьми шахт АО "АрселорМиттал Темиртау"

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Работу семи из них собираются восстановить утром в пятницу.

Шахта имени Ленина будет закрыта на время проведения следственных работ, передаёт BaigeNews.kz.

"На данный момент на шахте им. Ленина Угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" проводятся аварийно-спасательные работы. По докладу аварийно-спасательных подразделений, очаги все потушены, имеется еще задымление в шахте, поэтому сейчас пока будет проводиться проветривание. И когда будет полностью обеспечена безопасность, совместно со спасательным подразделением экспертная группа будет спускаться вниз для определения работы непосредственно в зоне взрыва и пожара. Можем констатировать, что был взрыв. Затем было воспламенение. Про причины говорить пока рано. Но можем сказать, что это было не в лаве, то есть, это не горная выработка. Непосредственно шли подготовительные работы по дегазации. Угольный департамент на заслушивании доложил, что концентрация составляла около 5 процентов. Свыше 4 до 10 процентов - это как раз является той самой взрывоопасной смесью, которая сдетонировала взрыв. Волна, которая задела четверых пострадавших, достигла их в километре от эпицентра взрыва. Это первичная информация, комиссия еще работает. Завтра на 11 утра назначено первичное заслушивание. Привлечены эксперты-взрывотехники и независимые эксперты", - сообщил министр по ЧС РК Юрий Ильин.