На стадионе в Темиртау на ребёнка упали футбольные ворота

Фото: ekaraganda.kz

На стадионе в Темиртау на ребёнка упали футбольные ворота, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ekaraganda.kz.

12-летний мальчик на днях играл на футбольном поле на стадионе Металлургов, когда на него упали футбольные ворота. Он получил травму головы. Последствия инцидента попали на видео: голова ребенка была в крови. Ролик оказался в социальных сетях и вызвал общественный резонанс.

По информации управления здравоохранения Карагандинской области, в травмпункте больницы ребёнку оказана первая медпомощь, произведена первичная хирургическая обработка ран. Позже он был перенаправлен в многопрофильную клинику имени Макажанова. Диагноз: ушибленная рана затылочной области. После обследования ребенка отправили на амбулаторное лечение.

В департаменте полиции Карагандинской области сообщают, что расследуют данный факт. В настоящее время назначены экспертизы, по результатам которых будет принято решение.