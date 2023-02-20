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Сегодня, 10:13
16
16Фото: 24.kz
На руководство КТЖ завели уголовное дело за препятствование бизнесу
По данным прокуроров, ущерб может достигать 1,5 миллиарда тенге.
Антикор подозревает руководство национальной компании "КТЖ" в нанесение ущерба предпринимателям на сумму в 1,5 миллиарда тенге. Об этом сообщили в главной транспортной прокуратуре, передаёт BaigeNews.kz.
"Антикоррупционной службой по городу Астана и главной транспортной прокуратурой начато досудебное расследование по факту препятствования законной предпринимательской деятельности со стороны руководства АО "КТЖ". Предварительный ущерб заявлен на сумму более 1,5 миллиарда тенге. Следствие ведется под руководством группы процессуальных прокуроров", - говорится в сообщении главной транспортной прокуратуры.
Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.
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