На павлодарской ТЭЦ запустят новую трубу

Благодаря второй дымовой трубе ТЭЦ-3 будет работать без перерывов, что повысит надежность электроснабжения всей энергосистемы в Павлодаре и области и уменьшит общий износ оборудования станции, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Больше полувека павлодарская ТЭЦ-3 работала с одной трубой. Вторую достроили в октябре 2023 года.

Проект занял несколько лет. Сначала специалисты подготовили фундамент, а сам железобетонный ствол возводили непрерывно 99 дней. Благодаря второй дымовой трубе ТЭЦ-3 будет работать без перерывов.

"В этом году мы запланировали ремонт шести единиц основного оборудования, включая три котлоагрегата. Идет ремонт третьего котлоагрегата, а пятый отремонтируем летом", — рассказал генеральный директор АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" Олег Щемель.

По его словам, в прошлом году на ремонт двух ТЭЦ компания выделила пять миллиардов тенге. В этом году сумма увеличилась до 13 миллиардов 200 тысяч тенге без учета НДС.

"Мы выполним ремонт в полном объеме. Это позволит подготовиться к зиме и надежно пройти предстоящий отопительный период", — отметил Олег Щемель.

На ТЭЦ-2 в ремонте находятся три котла. В будущем энергетики планируют заменить турбины на станции: первую — в этом году, затем последовательно вторую и третью.