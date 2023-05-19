На одного казахстанца в месяц производится всего полкило мяса птицы

Фото: agroqogam.kz

С начала 2023 года в Казахстане произвели 45,9 тысяч тонн мяса птицы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DATA HUB. Это немногим меньше, чем за весь 2017 год и на 27,3% больше, чем в январе-апреле 2022 года.

Получается, в среднем в месяц на одного казахстанца в стране производится чуть более, чем полкило мяса птицы.

"За три месяца Казахстан экспортировал 6,6 тысяч тонн мяса птицы на общую сумму $9,9 миллиона. И это неплохо, учитывая, что за весь 2022 год продажи составили 14,7 тысяч тонн на $25,9 миллиона. В апреле было произведено 12 986 тонн мяса птицы. Это на 30,5% больше, чем в апреле 2022 года", - показала статистика.

Из-за рубежа в первом квартале 2023 года было завезено 23,8 тысяч тонн на $31,3 миллиона.