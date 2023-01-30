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На изучение сайгаков в Казахстане выделят 750 миллионов тенге
В министерстве экологии и природных ресурсов посчитали, сколько денег необходимо для изучения сайгаков в полувольных условиях в следующие три года, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщил главный эксперт Комитета лесного хозяйства и животного мира Аскар Абдрахманов, на изучение и одомашнивание сайгаков в Минэкологии запросили 750 миллионов тенге, то есть по 250 миллионов тенге каждый год.
"Нами была подана заявка на финансирование научно-технического направления, которая была одобрена. Выделение средств будет рассмотрено в марте текущего года. 250 миллионов тенге в год, на три года планируется выделить 750 миллионов тенге", — сказал Абдрахманов.
Эксперт уточнил, что из-за длительного запрета на отстрел сайгаков в обществе сложилось мнение об угрозе их исчезновения. Но в течение 10 лет их популяция увеличилась в 60 раз.
"Благодаря усилиям природоохранных служб можно говорить о восстановлении численности сайгаков. Более 90 процентов популяции сайгаков находится в нашей стране. На сегодня по сравнению с 2003 годом, когда численность сайгаков составляла 21 тысячу, по данным учёта 2022 года, весной было установлено 1,3 миллиона особей сайгаков", — сообщил заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира министерства экологии и природных ресурсов Андрей Ким.
Спикер отметил, что на сегодня это самый массовый вид копытных животных в стране, поэтому учёные предусмотрели научное изъятие детёнышей сайгаков для дальнейшего содержания в полувольных условиях. Специалисты будут изучать ветеринарное и биологическое состояния животных.
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