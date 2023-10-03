На инспектора Иле-Алатауского национального парка напали в горах
Сегодня, 19:56
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Сегодня, 19:56Сегодня, 19:56
144Фото: Минэкологии
Четверо мужчин напали на инспектора Иле-Алатауского национального парка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минэкологии.
Инцидент произошёл 29 сентября около 19:15 в Каменском лесничестве по дороге в ущелье "Мокрый ключ".
"Четверо неизвестных лиц напали на инспектора, когда тот пытался воспрепятствовать их незаконному проникновению на территорию нацпарка. Злоумышленники на Toyota Land Cruiser чёрного цвета пытались вырвать закрытый шлагбаум в ущелье "Мокрый ключ" с помощью буксирного троса", - сообщили подробности в ведомстве.
Проводится досудебное расследование. Состояние государственного инспектора стабильное.
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