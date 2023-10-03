На инспектора Иле-Алатауского национального парка напали в горах

Инцидент произошёл 29 сентября около 19:15 в Каменском лесничестве по дороге в ущелье "Мокрый ключ".

"Четверо неизвестных лиц напали на инспектора, когда тот пытался воспрепятствовать их незаконному проникновению на территорию нацпарка. Злоумышленники на Toyota Land Cruiser чёрного цвета пытались вырвать закрытый шлагбаум в ущелье "Мокрый ключ" с помощью буксирного троса", - сообщили подробности в ведомстве.