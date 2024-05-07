На глушилки связи для заключённых жалуются жители Актау

Жители Актау продолжают жаловаться на плохую работу сотовой связи. По словам горожан, перебои с сетью происходят на регулярной основе, причем, как правило, в одних и тех же микрорайонах. Горожане даже провели собственное "расследование" и установили причину - по их мнению наиболее вероятной версией отсутствия связи в их телефонах является установка "глушилок" в специализированных учреждениях, расположенных неподалеку от домов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Жительница Актау Айгерим рассказывает, что почти каждый день сталкивается с одной и той же проблемой. Ее престарелые родители проживают в 22 микрорайоне. У отца — сахарный диабет, а мама гипертоник, поэтому для дочери крайне важно регулярно поддерживать связь с родными.

"У нас правило: звонить утром и вечером, как минимум. В обед переписываемся с мамой. Когда есть необходимость в лекарствах или помощи, конечно же приезжаю. И это в целом стандартная ситуация для многих граждан у которых родители в преклонном возрасте. Проблема в том, что только на прошлой неделе я дважды срывалась с работы и ездила их проведать, потому что мама и папа не отвечали на сообщения и звонки. Приезжаю — все здоровы, оказывается телефон попал под зону расположения "глушилки". У них неподалеку от дома СИЗО и не всегда бывает возможность дозвониться", — рассказала Айгерим.

С аналогичной проблемой периодически сталкиваются и соседи родителей Айгерим. Этот вопрос они уже поднимали с операторами сотовой связи, обращались в акимат и непосредственно в само специализированное учреждение.

"Они нам просто говорят, что "глушилки" рассчитаны исключительно на территорию колонии и на жителей соседних домов ограничения никак не могут распространяться. Сотовые операторы проводят проверки при каждом обращении, однако выясняется, что проблема заключается в некорректной настройке глушилок, что приводит к прерываниям в сети. Акимат разводит руками, а мы... а что нам остается делать? Терпим. Вот, не так давно мне нужно было вызвать ребенку врача. Дома не было сети. Выбежала во двор. Поймала связь, вызвала. А дитя с температурой 39 остался, пока я искала зону, свободную от "глушилок". Просто мне не понятно, почему в одних регионах страны с пониманием относятся к проблеме и идут навстречу населению, а в нашей области мы и не люди будто вовсе? Они ждут, когда кто-нибудь умрет, не дождавшись скорой, потому что не сможет выбежать за сетью на улицу?", — недоумевают жители 22 микрорайона.

Страдают от подобных перебоев не только жильцы одного микрорайона. Частые жалобы поступают из 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 28А, 29, 29А, Шыгыс-1/2/3, 32Б, 14, 11, 11А, 7, 6, 4, 3Б и 1 районов.

Сегодня, когда в городе практически нет стационарных телефонов, наличие мобильной связи остается единственным вариантом поддерживать контакт в случае непредвиденных ситуаций.

В департаменте уголовно-исполнительной системы по Мангистауской области прокомментировали: "средства подавления связи и радиоэлектронной борьбы, установленные в СИЗО, не оказывают влияния на качество мобильной связи".

Мобильные операторы тогда же заявляли, что иных причин отсутствия сети в данных микрорайонах нет. Даже приводили доказательства своих слов.

Важно отметить, что на подобные "глушилки" жалуются не только жители Мангистауской области и областного центра. С аналогичными проблемами сталкиваются граждане страны, проживающие вблизи специализированных учреждений в Алматинской области, Петропавловске, Атырау, Таразе и других городах Казахстана.

И только в редких случаях удается найти компромисс. Так, например, в Атырау, устав от бесконечных жалоб людей и приняв тот факт, что "глушилки" исправительного учреждения все-таки портят кому-то жизнь, руководство колонии совместно с инженерами мобильного оператора перенастроили оборудование таким образом, что проблемы со связью за пределами колонии исчезли.

В Мангистау же спецучреждения продолжают делать вид, что это не по их вине.

"Не понимаю я этого. По идее, в колониях телефонов быть в принципе не должно, но мы все знаем, что случаи, когда заключенные ведут переписки, даже умудряются заниматься мошеннической деятельностью - случаются. И что же выходит? У них сеть, значит, есть. А у меня, законопослушного гражданина, почему-то нет? И дела до этого тоже никому нет!", — возмущается житель Актау.

Борьба за право "быть на связи" продолжается не первый год. По мнению мобильных операторов, "выигранные бои" в виде одной или двух колоний, которые будут в частном порядке настроены правильно в корне проблему не решат. Необходимо действовать комплексно. По их мнению, в идеале надо создать нормативы с межведомственным участием для всех учреждений, использующих "глушилки". Либо найти альтернативный вариант блокирования связи в учреждениях, вместо используемых сегодня "глушилок", что позволит исключить противоречия и негативное влияние на жителей.