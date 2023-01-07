На двух рейсах поезда Алматы – Шымкент убрали вагоны "Тальго"

Фото: BaigeNews.kz

На двух рейсах пассажирского поезда №25/26 сообщением Алматы – Шымкент по техническим причинам вагоны "Тальго" будут заменены на стандартные, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу нацкомпании "Казахстан темир жолы".

Речь идёт о рейсах, отправляющихся 6 и 8 января со станции Алматы-2 и с Шымкента 7 и 9 января.

Для перевозки пассажиров вместо отменённого поезда назначается на два рейса разовый поезд №505/506, сформированный из стандартных вагонов.

"Пассажирам, отказавшимся от поездки, будет произведён полный возврат стоимости проезда. Пассажирам, проследовавшим в поезде из стандартных вагонов, будет произведена выплата разницы стоимости проезда в установленном порядке согласно Правилам перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений железнодорожным транспортом", - отметили в КТЖ.

Национальный перевозчик приносит извинения за доставленные неудобства.