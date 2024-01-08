На два месяца арестовали арендатора взорвавшегося кафе в Уральске

В пресс-службе Западно-Казахстанского областного суда корреспонденту BaigeNews.kz поддтвердили информацию о том, что предпринимателя, арендовавшего помещение под кафе, в котором 4 января 2024 года произошел взрыв, унесший жизни трех человек, арестовали на два месяца.

Ранее сообщалось, что 6 января бизнесмен был задержан. Начато досудебное расследование по статье 292 Уголовного кодекса РК "Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее гибель двух и более лиц.

Напомним, в ночь на 4 января в одном из кафе Уральска произошёл взрыв газа. Под завалами обнаружили тела двоих погибших, позже спасатели извлекли ещё одно тело. Врачи рассказали о состоянии пострадавших, отметив, что четверо находятся в тяжелом состоянии. Для того, чтобы разобрать завалы пожарные и спасатели 16 часов неприрывно работали на месте происшествия.