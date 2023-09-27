На два дня закроют аэропорт в Уральске

В связи с проведением ремонтных работ, аэропорт Уральска два дня не будет принимать и выпускать самолёты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".

"В воздушной гавани проведут ремонт покрытия рулёжной дорожки. Поэтому его закроют для приёма и выпуска воздушных судов. Аэродром закроют с 2:00 восьмого октября до 5:00 десятого октября. 12 октября в резервный день с 1:30 до 17:00. Это вынужденная мера, направленная на обеспечение безопасности эксплуатации воздушных судов и обслуживания пассажиров, — отметила руководитель пресс-службы международного аэропорта Уральска имени Маншук Маметовой Айнагуль Сакпусунова.

Сообщается, что сроки ремонта определены с учётом благоприятных погодных условий и снижением количества самолётовылетов.