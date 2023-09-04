На чем не экономят казахстанцы

Казахстан занял 104-е (из 110 государств) место в мире в рейтинге по затратам жителей на продукты питания и вошёл в число мировых антилидеров по этому показателю, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz.

По данным аналитиков международной компании по исследованию рынков Euromonitor International и сервиса Picodi.com, почти половину (49,4%) потребительских расходов казахстанцев составляет покупка еды.

"В сравнении с развитыми странами это очень много. Например, в США доля затрат на продовольствие составляет всего 6,7%, в большинстве европейских странах показатель колеблется в пределах 9%–19%. Даже в некоторых бедных странах Африки траты жителей на продовольствие меньше, чем у казахстанцев: в Уганде — 44,2%, в Камеруне — 45,2%, в Эфиопии — 41,3%", - говорится в сообщении.

Жители РК в месяц тратят на продуктовую корзину 213 долл. США. Это 98 тыс. тг по курсу Нацбанка на 28 августа.

"Казалось бы, общий чек казахстанцев на продовольственные товары ненамного больше, чем у жителей Великобритании (202 долл. США) или Испании (190 долл. США). Но в этих странах 200 долл. США гораздо меньше бьют по семейному бюджету граждан. К примеру, в Туманном Альбионе 202 долл. США составляют лишь 8,7% от общих потребительских расходов, в Испании — 13,1%", - отмечают аналитики.

Судя по отчётам Бюро национальной статистики АСПиР РК, в январе–марте текущего года затраты жителей на продукты составляли 134 тыс. тг в квартал, или 44,7 тыс. тг в месяц. В сравнении с первыми тремя месяцами прошлого года казахстанцы стали тратить на эту обязательную статью на 21,9% больше. Рост был постепенным, по 4%–7% в квартал, но в итоге разница оказалась существенной.