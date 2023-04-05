На 4,5 млн тенге оштрафована компания "Казахмыс Смэлтинг"

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На 4,5 миллиона тенге оштрафована компания "Казахмыс Смэлтинг" в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

На медеплавильном заводе Балхаша в прошлом году экологи выявили многочисленные нарушения. В том числе превышение нормы по выбросам диоксида серы, а также неэффективная работа системы улавливания газов. На предприятие наложили сразу три штрафа, которые выплачены в полном объёме. Также до конца этого года завод обязали модернизировать все очистные сооружения. На это предприятие приходится 12процентов от всех выбросов в регионе.