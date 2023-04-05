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inform.kz Сегодня, 09:11
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Сегодня, 09:11
216
Фото: inform.kz

На 4,5 млн тенге оштрафована компания "Казахмыс Смэлтинг"

На 4,5 миллиона тенге оштрафована компания "Казахмыс Смэлтинг" в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

На медеплавильном заводе Балхаша в прошлом году экологи выявили многочисленные нарушения. В том числе превышение нормы по выбросам диоксида серы, а также неэффективная работа системы улавливания газов. На предприятие наложили сразу три штрафа, которые выплачены в полном объёме. Также до конца этого года завод обязали модернизировать все очистные сооружения. На это предприятие приходится 12процентов от всех выбросов в регионе.

"Выбивание газа, выбросы, которые идут через крышу и окна –  это всё образно мы называем "Низовые газы". Они не уходят через трубу, то есть, где-то на 200 метров и потом дальше, не рассеиваются в атмосферном воздухе, а наоборот, идут в сторону города Балхаш и вызывают недовольство жителей. Вот основная проблема у этого предприятия", - сообщил исполняющий обязанности руководителя Департамента экологии по Карагандинской области Дархан Исжанов.

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Сегодня, 09:11
216
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