  • 17 Февраля, 04:51
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На 35 трассах в 11 областях Казахстана ограничено движение авто

Сегодня, 03:41
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pixabay / иллюстративное фото Сегодня, 03:41
Сегодня, 03:41
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Фото: pixabay / иллюстративное фото

В 11 областях Казахстана на 35 автодорогах республиканского значения из-за непогоды введены ограничения для движения автотранспорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "КазАвтоЖол".

В ВКО дороги закрыты по всем направлениям (снег, метель, ограничение видимости, понижение температуры воздуха, угроза самопроизвольного схода снежных лавин).

В Абайской области — шесть автодорог общей протяжённостью 1441 км (снег, метель, ветер, ограничение видимости, понижение
температуры воздуха):

В Акмолинской области — две автодороги общей протяжённостью 77 км (понижение температуры воздуха). 

В Алматинской области — шесть автодорог общей протяжённостью 513 км (снег, метель, ветер, ограничение видимости, понижение температуры воздуха). 

В Жамбылской области (снег, метель ветер, ограничение видимости) закрыта одна автодорога.

В Жетысуской области — три автодороги общей протяжённостью 189 км (снег, метель ветер, ограничение видимости). 

В Карагандинской области — четыре автодороги общей протяжённостью 608 км (понижение температуры воздуха). 

В Костанайской области — одна автодорога общей протяжённостью 83 км (в связи с ухудшением погодных условий в Улытауской области). 

В Павлодарской области — одна автодорога общей протяжённостью 71 км (в связи с ухудшением погодных условий в Карагандинской области). 

В СКО — две автодороги общей протяжённостью 230 км (метель, ограничение видимости). 

В Улытауской области — две автодороги общей протяжённостью 543 км (метель, ограничение видимости). 

По всей сети автодорог республиканского значения ограничение действует на 5110 км или 20% от всей сети. Задействовано 315 единиц техники и 460 человек.

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