На 35 трассах в 11 областях Казахстана ограничено движение авто
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В 11 областях Казахстана на 35 автодорогах республиканского значения из-за непогоды введены ограничения для движения автотранспорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "КазАвтоЖол".
В ВКО дороги закрыты по всем направлениям (снег, метель, ограничение видимости, понижение температуры воздуха, угроза самопроизвольного схода снежных лавин).
В Абайской области — шесть автодорог общей протяжённостью 1441 км (снег, метель, ветер, ограничение видимости, понижение
температуры воздуха):
В Акмолинской области — две автодороги общей протяжённостью 77 км (понижение температуры воздуха).
В Алматинской области — шесть автодорог общей протяжённостью 513 км (снег, метель, ветер, ограничение видимости, понижение температуры воздуха).
В Жамбылской области (снег, метель ветер, ограничение видимости) закрыта одна автодорога.
В Жетысуской области — три автодороги общей протяжённостью 189 км (снег, метель ветер, ограничение видимости).
В Карагандинской области — четыре автодороги общей протяжённостью 608 км (понижение температуры воздуха).
В Костанайской области — одна автодорога общей протяжённостью 83 км (в связи с ухудшением погодных условий в Улытауской области).
В Павлодарской области — одна автодорога общей протяжённостью 71 км (в связи с ухудшением погодных условий в Карагандинской области).
В СКО — две автодороги общей протяжённостью 230 км (метель, ограничение видимости).
В Улытауской области — две автодороги общей протяжённостью 543 км (метель, ограничение видимости).
По всей сети автодорог республиканского значения ограничение действует на 5110 км или 20% от всей сети. Задействовано 315 единиц техники и 460 человек.
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