На 35 трассах в 11 областях Казахстана ограничено движение авто

В 11 областях Казахстана на 35 автодорогах республиканского значения из-за непогоды введены ограничения для движения автотранспорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "КазАвтоЖол".

В ВКО дороги закрыты по всем направлениям (снег, метель, ограничение видимости, понижение температуры воздуха, угроза самопроизвольного схода снежных лавин).

В Абайской области — шесть автодорог общей протяжённостью 1441 км (снег, метель, ветер, ограничение видимости, понижение

температуры воздуха):

В Акмолинской области — две автодороги общей протяжённостью 77 км (понижение температуры воздуха).

В Алматинской области — шесть автодорог общей протяжённостью 513 км (снег, метель, ветер, ограничение видимости, понижение температуры воздуха).

В Жамбылской области (снег, метель ветер, ограничение видимости) закрыта одна автодорога.

В Жетысуской области — три автодороги общей протяжённостью 189 км (снег, метель ветер, ограничение видимости).

В Карагандинской области — четыре автодороги общей протяжённостью 608 км (понижение температуры воздуха).



В Костанайской области — одна автодорога общей протяжённостью 83 км (в связи с ухудшением погодных условий в Улытауской области).

В Павлодарской области — одна автодорога общей протяжённостью 71 км (в связи с ухудшением погодных условий в Карагандинской области).

В СКО — две автодороги общей протяжённостью 230 км (метель, ограничение видимости).

В Улытауской области — две автодороги общей протяжённостью 543 км (метель, ограничение видимости).

По всей сети автодорог республиканского значения ограничение действует на 5110 км или 20% от всей сети. Задействовано 315 единиц техники и 460 человек.