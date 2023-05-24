На 10 лет осудили экс-главу управления образования Алматинской области

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В Жетысуской области суд вынес приговор бывшему руководителю управления образования Алматинской области Майгуль Омаровой, передаёт BaigeNews.kz.

Ей дали 10 лет лишения свободы и запретили занимать должности на госслужбе. Помимо Омаровой, на скамье подсудимых были и трое её бывших подчиненных. Они получили сроки заключения от 10 до 11 лет.

Обвиняемым инкриминировали статьи: "Получение взятки", "Дача взятки", "Мошенничество", "Халатность".

Суд постановил, что Омарова во время пандемии за 10% "отката" подписала договоры госзакупок из одного источника с компаниями на поставку ноутбуков для дистанционного обучения школьников. На этих ноутбуках были установлены незаконные программные обеспечения Microsoft Windows.

"В результате преступных действий обвиняемых государству причинен ущерб в особо крупном размере на сумму почти 123 миллиона тенге", — говорится в сообщении суда.

Приговор уже вступил в законную силу.