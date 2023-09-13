Мы не должны смешивать школу с политикой или религией – спикер мажилиса о хиджабах
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Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов высказался о ношении хиджаба в школах Казахстана, передает корреспондент BaigeNews.kz.
Журналисты поинтересовались у Ерлана Кошанова, как он относится к вопросу о разрешении школьникам носить хиджаб.
"По этому вопросу высказываются разные мнения. Казахстан – светское государство, это записано в нашей конституции и законе. Кроме того, в нашей Конституции есть свобода религии. Никаких ограничений для людей, желающих совершать религиозные церемонии, нет. На этот счет нет никаких ограничений. Желающие совершить свои религиозные обряды жители Казахстана, независимо от вероисповедания, имеют возможность ходить в мечети, церкви, другие религиозные центры и совершать свои религиозные обряды", - заявил в ответ спикер Мажилиса.
Школа же, по его словам, является центром образования.
"Мы не должны смешивать школу с политикой или религией. Это центр образования. Образование должно даваться там. Вот почему я думаю, что нам не следует беспокоить детей или учителей другими вопросами. Согласно закону, в министерстве установлены стандарты того, какую форму носят студенты. Эти стандарты следует соблюдать. Дети, по достижению совершеннолетия, могут сами выбрать, по какому пути им идти", - резюмировал Ерлан Кошанов.
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