МВД Казахстана рассказало о ходе расследования январских событий

Фото: СЦК

Начальник следственного департамента министерства внутренних дел Казахстана Санжар Адилов рассказал о ходе расследования "январских событий", передает BaigeNews.kz.

"В ходе январских событий пострадало много граждан, случайно оказавшихся на пути преступных элементов и инициаторов беспорядков. При этом отдельные граждане поддавались на провокации либо угрозы подстрекателей и вовлекались в совершение преступлений. Сейчас органами внутренних дел совместно с другими правоохранительными органами продолжается кропотливая работа по установлению инициаторов и всех причастных к организации беспорядков, совершению грабежей, краж, мародерства. По каждому из них проводится тщательное расследование, в результате которого подозреваемые предстают перед судом и, в зависимости от тяжести содеянного, получают соответствующее наказание", - рассказал он на брифинге в СЦК.

В целом следователями полиции по январским событиям возбуждено 4 642 уголовных дела. Их них 2,5 тысячи - по кражам, 710 - по фактам хищения либо хранения оружия, 418 - по фактам хулиганства, 199 - по фактам уничтожения имущества, 26 – по совершенным разбоям и грабежам. Следователями полиции проведено порядка 40 тысяч следственных действий, допрошено свыше 15 тысяч граждан, назначено более 2,5 тысячи различных экспертиз. Окончено производство по 971 делу. В отношении 609 обвиняемых дела направлены в суды.

По уже состоявшимся разбирательствам осуждено 539 лиц. Из них 425 лиц приговорены к наказаниям без лишения свободы. К реальным срокам лишения свободы приговорено 104 лица, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления. Сейчас в производстве следователей полиции находятся 276 дел. Из них по фактам незаконного хранения оружия – 50, по фактам убийства – 33, по фактам превышения власти – 40, по кражам – 16, по хулиганству – четыре.

"В результате расследований обеспечено возмещение ущерба пострадавшим гражданам на сумму порядка 360 миллионов тенге. На стадии досудебного расследования и рассмотрения дел в судах подозреваемыми возмещен ущерб потерпевшим на сумму более 15 миллионов тенге (на стадии расследования 7,2 миллиона тенге)", - рассказал спикер.

Он отметил, что в отношении 421 подозреваемого, не имеющего судимости, положительно характеризующегося и добровольно возместившего ущерб, меры пресечения изменены на не связанные с изоляцией от общества. В дальнейшем в отношении них применены подписка о невыезде, залог, домашний арест и личное поручительство. В отношении 35 подозреваемых, совершивших преступления средней и небольшой тяжести, а также возместивших ущерб потерпевшим, уголовные дела прекращены за примирением сторон.

Вместе с тем, при вынесении обвинительных приговоров и назначения наказании судами, также учитываются позиция самих подсудимых, их раскаяние, возмещение причиненного ущерба и оказание содействия следствию.

"К примеру, двое жителей Алматинской области во время массовых беспорядков в Алматы из одного из магазинов по проспекту Абылай хана совершили кражу товаров на сумму более полумиллиона тенге. Судом Алмалинского района Алматы с учетом личностных характеристик, полного раскаяния в содеянном и возмещения ущерба, они приговорены к двум годам ограничения свободы", - добавил он.

Адилов напомнил, что во время январских событий похищено большое количество служебного и гражданского оружия, что создало реальную угрозу безопасности граждан.

"На сегодня принятыми мерами обнаружено и изъято 873 единицы оружия. Из них 480 единиц табельного и 387 единиц гражданского оружия. Ряд лиц за хищение оружия привлечены к уголовной ответственности. Учитывая тяжесть преступления и общественную опасность, судами назначаются соразмерные наказания. К примеру, 5 января во время массовых беспорядков Алматы, группа лиц из четырех человек совершили хищение оружия и боеприпасов из специализированных магазинов, а также иных товаров в торговых домах. Принятыми мерами подозреваемые изобличены, похищенное оружие и часть похищенных товаров изъяты, уголовное дело направлено в суд. 5 августа судом Алмалинского района обвиняемые признаны виновными и осуждены кпяти годам лишения свободы каждый", - сообщил спикер.

В настоящее время полиция продолжает работу по обнаружению и изъятию не только похищенного оружия, но и в целом находящегося в незаконном обороте.



Так, 15 августа в Таразе сотрудниками полиции на территории кладбища обнаружены два замаскированных схрона, в одном из которых хранились пистолет "Вальтер" с двумя магазинами к нему, светошумовая граната и патроны 16 калибра, в другом обнаружены охотничье ружье 12 калибра со сбитыми номерами, газовый пистолет Mauser с магазином, светошумовая граната, два газовых перцовых баллончика "Шок" и 60 патронов разного калибра.



17 августа в селе Андас Жамбылской области сотрудниками полиции в заброшенном доме обнаружен схрон, в котором находилось ружье 12-го калибра, а также ранее похищенные из департамента полиции бронежилет и патроны разного калибра. В этот же день на окраине села Актоган Меркенского района обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет, в котором находились два охотничьих ружья 12 калибра со сбитыми номерами и боеприпасы разного калибра.

8 августа в Турксибском районе Алматы, обнаружен оружейный схрон у реки Малая Алматинка, в котором находилось гладкоствольное ружье марки ИЖ-27, 12 калибра, пневматический пистолет, пять газовых и одна светошумовая граната, около 100 патронов разного калибра.

Он отметил, что сейчас неустановленным остается местонахождение 2087 едениц похищенного оружия. Работа по их обнаружению продолжается.



