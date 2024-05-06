Мужчину зажало плитой в ВКО

В Серебрянске при проведении плановых работ во дворе многоэтажки внештатному сотруднику КСК плитой зажало ногу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

На помощь мужчине прибыли спасатели ДЧС ВКО. Пришлось также задействовать погрузчик.

51-летнего мужчину подняли с помощью спасательной верёвки, а после передали врачам скорой помощи.